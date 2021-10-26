İletişim Başkanı Altun'dan DW Türkçe'nin spekülasyonuna tepki: İlişkilerimizi zehirliyorsunuz
İletişim Başkanı Altun, DW Türkçe'nin "istenmeyen adam" meselesine yönelik yayımladığı yalan habere sert çıktı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun, görevi bırakma iddialarını yalanlamasına rağmen spekülatif haberlerine devam eden DW Türkçe, "Sadece yalan haber yapmıyor, Türkiye-Almanya ilişkilerini de zehirliyorsunuz." ifadeleriyle tepki çekti.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından DW Türkçe'ye tepki gösterdi.
Altun paylaşımında şu ifadelere yer verdi;
"Dışişleri Bakanımız bu sözde haberi dün gece yalanladı.
Buna rağmen bu yalanda ısrar ediyorsunuz.
Amacınız, habercilik yapmak olsa bu sözde haberi geri çeker ve özür dilerdiniz.
Sadece "yalan haber" yapmıyor, Türkiye-Almanya ilişkilerini de zehirliyorsunuz."
Dışişleri Bakanımız bu sözde haberi dün gece yalanladı.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) October 26, 2021
Buna rağmen bu yalanda ısrar ediyorsunuz.
Amacınız, habercilik yapmak olsa bu sözde haberi geri çeker ve özür dilerdiniz.
Sadece "yalan haber" yapmıyor, Türkiye-Almanya ilişkilerini de zehirliyorsunuz. pic.twitter.com/YbC8pUdV0T