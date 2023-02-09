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09 Şubat 2023 Perşembe 13:40:00 - Güncelleme:09 Şubat 2023 Perşembe 13:40:00

İletişim Başkanı Altun'dan deprem çalışmalarıyla ilgili açıklama

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, hükümetin Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ihtiyacı olan herkese barınma imkanı sağlamaya kararlı olduğunu belirterek "Beslenme dahil tüm giderler devletimiz tarafından karşılanacak" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, deprem çalışmaları hakkında bilgi verdi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün depremden etkilenen Kahramanmaraş, Pazarcık, Hatay, İskenderun ve Adana'ya gittiğini hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın depremden etkilenen diğer bölgelerdeki incelemelerine devam edeceğini belirten Altun, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyareti esnasında halkımızın geçmişte diğer afetlere göğüs gerdiği gibi bu tarihi felaket karşısında da aynı metaneti göstereceğine olan sarsılmaz inancını dile getirdi. Böylesine benzeri görülmemiş bir krizin yaşandığı bir dönemde milli birliğin öneminin altını çizerek, hükümetimizin topyekun seferber olduğunu, AFAD koordinasyonunda belediyeler ve sivil toplum ile birlikte çalışmalarını sürdürdüğünü vurguladı."

Kış şartları nedeniyle depreme müdahalenin ilk gün yaşanan zorluklara ve yaklaşık 9 saat sonra meydana gelen ikinci büyük depreme rağmen ilerleyen günlerde sahada arama kurtarma çalışmalarının daha güçlü bir hal aldığını bildiren Altun, çalışmaların halen arama kurtarma aşamasında olup herkese ulaşıncaya kadar durmayacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, daha önce yaşanan felaketlerde olduğu gibi depremden etkilenen 10 ilin bir yıl içinde eski haline döndürülmesi ve yeniden inşası noktasında ulaşılabilir bir hedef koyduğunu hatırlatan Altun, şunları kaydetti:

"Hükümetimiz bu süre içinde ihtiyacı olan herkese barınma imkanı sağlamaya kararlıdır. Sayın Cumhurbaşkanı'mız, hızlıca kurulan geçici çadırlarda kalan vatandaşlarımızı nakletmek için hükümetimizin çevre illerdeki otellerle anlaşmalar yaptığını da duyurdu. Beslenme dahil tüm giderler devletimiz tarafından karşılanacak. Tüm illerdeki koordinasyon merkezlerimizin topyekun seferberliğiyle, yolların kapanması ve havaalanına erişim gibi başlangıçta yaşanan birçok zorluğun üstesinden gelinecektir. Bugün, akaryakıt sıkıntısı ve ısınma ihtiyaçları dahil olmak üzere tüm güçlüklerin üstesinden gelmek için çok daha iyi bir durumdayız.

Sayın Cumhurbaşkanı'mız, halkımızda kafa karışıklığı ve endişe yaratmak için dezenformasyona başvuran provokatörlerle mücadele edilmesi gerektiğini özellikle vurguladı. Bu kişilerin amacı, çalışmalarımızı engellemek ve halkın iradesini sekteye uğratmaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, acil ihtiyaçlarını karşılamak üzere depremden etkilenen vatandaşlara acil nakit desteği sağlanacağını da duyurdu. Halkımızın metanetine ve kardeşlerini kurtarmak için gösterdikleri muazzam çabaya duyduğumuz minnettarlığın altını bir kez daha çizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk andan itibaren ortaya koyduğu uygulamalar böyle bir zamanda çokça ihtiyaç duyulan güçlü liderliğinin bir kanıtıdır."

Altun, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın herkese hatırlattığı üzere bu afetten sadece sağ değil, birlik ve beraberlik içinde daha da güçlenerek çıkılacağını" belirterek, "Gün siyaset yapma günü değildir, bazı siyasilerin ayrılık tohumları ekmeyi amaçlayan açıklamalarını şiddetle kınıyoruz. Millet olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Herkesi sorumsuzca açıklamalar yapmaktan kaçınmaya ve çözümün parçası olmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Etiketler : fahrettin altun deprem felaket

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