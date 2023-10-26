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26 Ekim 2023 Perşembe 16:38:00 - Güncelleme:26 Ekim 2023 Perşembe 16:38:00

İletişim Başkanı Altun'dan Cumhuriyet'in 100. yılına özel İstanbul Boğazı'nda düzenlenecek törene davet

Kaynak: TRT Haber

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Cumhuriyet'in 100. yıl etkinlikleri kapsamında 29 Ekim'de İstanbul Boğazı'nda geçit töreni yapılacak. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, konuyla ilgili, "Ecdadımızın emaneti bu aziz vatanı ilelebet payidar kılmak için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz" açıklamasını yaptı.

Cumhuriyet'in 100. yıl coşkusu yurt genelinde düzenlenen etkinliklerle kutlanacak.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhuriyet'in 100. yılında İstanbul Boğazı'nda yapılacak donanma tarihindeki en büyük geçit törenine tüm vatandaşları davet etti.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda, Türkiye'mizin 100. yılını coşkuyla kutlamak için tüm kurum ve kuruluşlarımızla hazırız! Vatandaşlarımızı, İstanbul Boğazı'nda TCG Anadolu ve 100 savaş gemisi ile gerçekleşecek geçit törenine davet ediyoruz.

Birlikte, geçmişimizden ilham alarak geleceğimize Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla, ülkemizi her alanda üst liglere taşımak, ecdadımızın emaneti bu aziz vatanı ilelebet payidar kılmak için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz."

Etiketler : fahrettin altun cumhuriyet istanbul boğazı etkinlik
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