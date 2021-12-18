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İletişim Başkanı Altun'dan ASELSAN iddialarına tepki
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18 Aralık 2021 Cumartesi 18:41:00 - Güncelleme:18 Aralık 2021 Cumartesi 18:41:00

İletişim Başkanı Altun'dan ASELSAN iddialarına tepki

Kaynak: AA

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, savunma sanayiinde Türkiye'nin geldiği noktanın bazı kesimlere rahatsızlık verdiğini belirtti.

İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Savunma sanayiinde ülkemizin geldiği noktanın bazı kesimlere rahatsızlık verdiğinin farkındayız." ifadesini kullandı.

ASELSAN'ın marka ve isim haklarını korumak amacıyla gerçekleştirdiği rutin bir uygulamanın çarpıtıldığını kaydeden Altun, paylaşımında ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün'ün "ASELSAN Katarlı oldu" başlıklı habere ilişkin açıklamasına da yer verdi.

Etiketler : savunma sanayi altun aselsan
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