"Yapay zeka karşısında cesur olmalıyız"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Anadolu Ajansı'nın "Medyada Yapay Zekayı Yönetmek" programında açıklamalarda bulundu.

Altun'un açıklamalarından satır başları şöyle:

* Yapay zeka gözle görülür imkanlar ihtiva ediyor.

* Yapay zekadan yararlanmak için planlama ve denetime ihtiyaç var.

* Teknoloji sosyopolitik gerçeklikleri tek başına belirleyemez.

* Yapay zeka öğrenebiliyor, yeni gelişmelere adapte olabiliyor.

* Yapay zeka teknolojisi medya dünyasının bir gerçekliği.