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13 Aralık 2023 Çarşamba 10:36:00 - Güncelleme:13 Aralık 2023 Çarşamba 10:36:00

"Yapay zeka karşısında cesur olmalıyız"

Kaynak: AA

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“Medyada Yapay Zekayı Yönetmek” programında konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Yapay zeka teknolojisi medya dünyasının bir gerçekliği.' dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Anadolu Ajansı'nın "Medyada Yapay Zekayı Yönetmek" programında açıklamalarda bulundu.

Altun'un açıklamalarından satır başları şöyle:

* Yapay zeka gözle görülür imkanlar ihtiva ediyor.

* Yapay zekadan yararlanmak için planlama ve denetime ihtiyaç var.

* Teknoloji sosyopolitik gerçeklikleri tek başına belirleyemez.

* Yapay zeka öğrenebiliyor, yeni gelişmelere adapte olabiliyor.

* Yapay zeka teknolojisi medya dünyasının bir gerçekliği.

Etiketler : fahrettin altun iletişim başkanı canlı
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