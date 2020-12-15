İletişim Başkanı Altun: YİK toplantısında ABD'nin yaptırım kararı kınandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Yüksek İstişare Kurulu'nda (YİK), ABD'nin Türkiye'nin S-400 tedariğine yönelik tek taraflı yaptırım kararı kınandı" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "YİK toplantısında, bireyin, ailenin ve toplumun korunup güçlendirilmesi için devlet ve millet olarak atılabilecek adımlar değerlendirildi." diye konuştu.