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26 Ocak 2022 Çarşamba 22:04:00 - Güncelleme:26 Ocak 2022 Çarşamba 22:05:00

İletişim Başkanı Altun, Vüsal Guliyev ile bir araya geldi

Kaynak: TRT Haber

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İletişim Başkanı Altun, Azerbaycan Cumhuriyeti STK Devlet Desteği Ajansı Başkan Yardımcısı Vüsal Guliyev ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke ilişkileri ele alındı.

Azerbaycan Sivil Toplum Kuruluşları Devlet Desteği Ajansı Başkan Yardımcısı Vüsal Guliyev ve beraberindeki heyet İletişim Başkanı Fahrettin Altun'u ziyaret etti.

Altun ve Guliyev görüşmede 2022 yılının Azerbaycan'da "Şuşa Yılı" ilan edilmesiyle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki iş birliğinin artılması adına atılabilecek adımları konuştu.

Görüşmede ayrıca iki ülke sivil toplum kuruluşlarının ortak bir çalışma planı oluşturması konusu da değerlendirildi.

Etiketler : Guliyev altun cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı
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