İletişim Başkanı Altun, Vüsal Guliyev ile bir araya geldi

Azerbeycan Cumhuriyeti STK Devlet Desteği Ajansının Başkan Yardımcısı kıymetli kardeşim Vüsal Guliyev ve beraberindeki heyet ile İletişim Başkanlığımızda bir araya geldik.



Ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyorum. pic.twitter.com/pAErgD02J7