İletişim Başkanı Altun, Vüsal Guliyev ile bir araya geldi
Kaynak: TRT Haber
İletişim Başkanı Altun, Azerbaycan Cumhuriyeti STK Devlet Desteği Ajansı Başkan Yardımcısı Vüsal Guliyev ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke ilişkileri ele alındı.
Azerbaycan Sivil Toplum Kuruluşları Devlet Desteği Ajansı Başkan Yardımcısı Vüsal Guliyev ve beraberindeki heyet İletişim Başkanı Fahrettin Altun'u ziyaret etti.
Altun ve Guliyev görüşmede 2022 yılının Azerbaycan'da "Şuşa Yılı" ilan edilmesiyle ilgili görüş alışverişinde bulundu.
Türkiye ile Azerbaycan arasındaki iş birliğinin artılması adına atılabilecek adımları konuştu.
Görüşmede ayrıca iki ülke sivil toplum kuruluşlarının ortak bir çalışma planı oluşturması konusu da değerlendirildi.
Azerbeycan Cumhuriyeti STK Devlet Desteği Ajansının Başkan Yardımcısı kıymetli kardeşim Vüsal Guliyev ve beraberindeki heyet ile İletişim Başkanlığımızda bir araya geldik.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) January 26, 2022
Ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyorum. pic.twitter.com/pAErgD02J7
- Bakan Soylu: Kayyum belediyelerde 6 milyara yakın borç ödendi
- Başkan Erdoğan: İstanbul'da yaşanan tam bir basiretsizlik
- İletişim Başkanı Altun, Vüsal Guliyev ile bir araya geldi
- İstanbul'da 17 bin 894 personel karla mücadelede görev aldı
- Meral Akşener koronavirüse yakalandı
- ABD Büyükelçisi Flake'ten Başkan Erdoğan'a güven mektubu