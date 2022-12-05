İletişim Başkanı Altun: Türk kahvesi, dünyanın dört bir yanında dostlukları pekiştirmeye devam ediyor

İletişim Başkanı Altun: Türk kahvesi, dünyanın dört bir yanında dostlukları pekiştirmeye devam ediyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, paylaşımında, "Bugün Dünya Türk Kahvesi Günü. 2013 yılında UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne dahil edilen, kendine özgü pişirme yöntemi, sunumu ve tadıyla kültürümüzün eşsiz öğelerinden Türk kahvesi, dünyanın dört bir yanında dostlukları pekiştirmeye devam ediyor. Ziyade olsun." ifadelerini kullandı.

Videoda, dünyada her gün onlarca çeşidi demlenen kahvenin, en kıymetli ekonomik varlıklardan biri haline geldiğine işaret edildi.

Bugün #DünyaTürkKahvesiGünü ☕️



2013 yılında UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne dahil edilen, kendine özgü pişirme yöntemi, sunumu ve tadıyla kültürümüzün eşsiz öğelerinden Türk kahvesi, dünyanın dört bir yanında dostlukları pekiştirmeye devam ediyor.

Ziyade olsun. pic.twitter.com/NogZ90Y2FQ — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) December 5, 2022

Videoda, dünyanın dört bir köşesinde tadılan Türk kahvesinin, sadece bir kahve olmanın ötesine geçerek, başka diyarlardaki insanları Anadolu'nun lezzeti ve sıcaklığına bağladığı ifade edildi.

BÜYÜKELÇİLERE TÜRK KAHVESİ HEDİYESİ



Öte yandan Altun, Türkiye'deki tüm ülkelerin büyükelçilerine, Türk kahvesi ve fincan hediye etti.

Fahrettin Altun, büyükelçilere gönderdiği mesajda, Türk kahvesinin eşsiz lezzetinin yanında dostluk, misafirperverlik, zarafet ve samimiyetin simgesi olarak Türk kültür hayatında müstesna bir yere sahip olduğunu kaydetti.

"Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır" sözünün de Türk kahvesinin bir içecekten çok daha fazlası olduğuna işaret ettiğine dikkati çeken Altun, mesajında, "5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü münasebetiyle, ülkelerimiz ve halklarımız arasındaki dostluğun pekişmesini temenni ederim." ifadelerini kullandı.