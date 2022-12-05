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05 Aralık 2022 Pazartesi 16:22:00 - Güncelleme:05 Aralık 2022 Pazartesi 16:22:00

İletişim Başkanı Altun: Türk kahvesi, dünyanın dört bir yanında dostlukları pekiştirmeye devam ediyor

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü" dolayısıyla sosyalmedya hesabından videolu mesaj paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, paylaşımında, "Bugün Dünya Türk Kahvesi Günü. 2013 yılında UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne dahil edilen, kendine özgü pişirme yöntemi, sunumu ve tadıyla kültürümüzün eşsiz öğelerinden Türk kahvesi, dünyanın dört bir yanında dostlukları pekiştirmeye devam ediyor. Ziyade olsun." ifadelerini kullandı.

Videoda, dünyada her gün onlarca çeşidi demlenen kahvenin, en kıymetli ekonomik varlıklardan biri haline geldiğine işaret edildi.

Videoda, dünyanın dört bir köşesinde tadılan Türk kahvesinin, sadece bir kahve olmanın ötesine geçerek, başka diyarlardaki insanları Anadolu'nun lezzeti ve sıcaklığına bağladığı ifade edildi.

BÜYÜKELÇİLERE TÜRK KAHVESİ HEDİYESİ

Öte yandan Altun, Türkiye'deki tüm ülkelerin büyükelçilerine, Türk kahvesi ve fincan hediye etti.

Fahrettin Altun, büyükelçilere gönderdiği mesajda, Türk kahvesinin eşsiz lezzetinin yanında dostluk, misafirperverlik, zarafet ve samimiyetin simgesi olarak Türk kültür hayatında müstesna bir yere sahip olduğunu kaydetti.

"Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır" sözünün de Türk kahvesinin bir içecekten çok daha fazlası olduğuna işaret ettiğine dikkati çeken Altun, mesajında, "5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü münasebetiyle, ülkelerimiz ve halklarımız arasındaki dostluğun pekişmesini temenni ederim." ifadelerini kullandı.

Etiketler : fahrettin altun 5 aralık dünya türk kahvesi günü
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