İletişim Başkanı Altun: Tahıl anlaşmasıyla tüm dünyada umuda hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz
Türkiye Ulus Markalama Forumu'nda konuşan İletişim Başkanı Altun, "Tahıl anlaşmasıyla tüm dünyada umuda hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Türkiye Ulus Markalama Forumu"nda konuştu.
İletişim Başkanı Altun'un konuşmasından satır başları...
Marka temel bir iletişim şeklidir
Tahıl anlaşmasıyla tüm dünyada umuda hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz
Türkiye'nin en büyük, en güçlü markası Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'dır
Ayrıntılar birazdan...
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