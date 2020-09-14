14 Eylül 2020 Pazartesi 18:54:00 - Güncelleme:14 Eylül 2020 Pazartesi 18:54:00
İletişim Başkanı Altun: Saldırıyı gerçekleştirenler en ağır şekilde karşılığına alacak
Kaynak: DHA
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Suriye'de Kızılay ekibine yönelik gerçekleştirilen saldırıyı lanetleyerek, "Bu saldırıyı gerçekleştirenler en ağır şekilde karşılığını alacaktır" dedi
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Suriye’de insani yardım amacıyla gece gündüz demeden fedakarca çalışan Kızılay'ımıza yapılan saldırıyı lanetliyorum. Şehit olan Kızılay çalışanımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Ne olursa olsun, Kızılay, dünyanın dört bir yanında mazlumlara umut olmaya, acıları dindirip yaraları sarmaya devam edecektir. Ve elbet bu saldırıyı gerçekleştirenler en ağır şekilde karşılığını alacaktır. Aziz milletimizin başı sağ olsun" ifadesini kullandı.
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