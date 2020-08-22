22 Ağustos 2020 Cumartesi 23:00:00 - Güncelleme:22 Ağustos 2020 Cumartesi 23:09:00
İletişim Başkanı Altun paylaştı! Müjdeden 1 saat önce Başkan Erdoğan'ın Eyüp Sultan'daki görüntüsü
İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karadeniz'de doğal gazın bulunduğu müjdesinin açıklamasından bir saat önce Eyüp Sultan'daki görüntüsünü paylaştı.
İletişim Başkanı Altun paylaşımında şu ifadelere yer verdi;
Dünden...
Doğalgaz keşfine ilişkin vereceği müjdeli haberden 1 saat önce.
Eyüp Sultan Türbesi...
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