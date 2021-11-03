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03 Kasım 2021 Çarşamba 16:00:00 - Güncelleme:03 Kasım 2021 Çarşamba 16:00:00

İletişim Başkanı Altun paylaştı: Dosta güven, düşmana korku

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beştepe Külliyesi'ne gelişini, 'Dosta güven, düşmana korku' notuyla paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüntülerini paylaştı.

Altun, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beştepe Külliyesi'nde makam aracından inerek yürüdüğü görüntüleri, "Dosta güven, düşmana korku" notuyla paylaştı.

Etiketler : Fahrettin Altun Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
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