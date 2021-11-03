İletişim Başkanı Altun paylaştı: Dosta güven, düşmana korku
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beştepe Külliyesi'ne gelişini, 'Dosta güven, düşmana korku' notuyla paylaştı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüntülerini paylaştı.
Altun, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beştepe Külliyesi'nde makam aracından inerek yürüdüğü görüntüleri, "Dosta güven, düşmana korku" notuyla paylaştı.
Dosta güven, düşmana korku... pic.twitter.com/ljoR6UEAuI— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) November 3, 2021