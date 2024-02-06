İletişim Başkanı Altun: Milletimiz zor zamanda asrın birlikteliğini ortaya koydu

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Asrın Felaketi 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin 1 yıl dönümü üzerine paylaşımda bulundu.

Altun, depremin yıl dönümüne ilişkin mesajında şunları vurguladı:

6 Şubat 2023'te yaşadığımız ve yüreklerimizde tarifi görülmemiş bir acı bırakan deprem felaketinin üzerinden bir yıl geçti...

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerde kaybettiğimiz 53 bin 537 canımıza Allah'tan rahmet, yaralananlara şifa ve yakınlarını kaybeden her bir kardeşimize sabr-ı cemil niyaz ediyorum.

Cenab-ı Allah, en zor zamanda bile "Asrın Birlikteliği"ni ortaya koyan necip milletimizi ve güzel ülkemizi her türlü afet ve tehlikeden muhafaza buyursun.