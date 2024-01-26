Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul'da İletişim Başkanlığınca düzenlenen "Gazze Savaşı'nda Medyanın Hakikat Mücadelesi: Şiddet, Dezenformasyon, Sansür Sempozyumu"nda konuştu.

İletişim Başkanı Altun'un açıklamalarından öne çıkanlar...

İsrail yayılmacı, işgalci ve sömürgeci politikalarını ve savaş suçlarını batılı medya ekosisteminin katkısıyla kurduğu, küresel yalan imparatorluğu sayesinde sürdürebilmektedir.

İsrail bir yandan Gazze'ye basın mensuplarının girişlerini yasaklarken öte yandan da Gazze'de cesurca gazetecilik yapan kardeşlerimizi hedef almakta, onları katletmektedir.

İsrail, gazetecilere yapacağı saldırıları Gazze ile ilgili askeri plan ve stratejileri kapsamında tasarlamıştır. Bu devlet eliyle gerçekleştirilen yeni nesil bir terör türüdür

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