  • BIST
    1126.99
  • Dolar
    8,2906
  • Euro
    9,6704
  • Altın
    497,8930
İstanbul
13 / 18
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Selçuk Bayraktar müjdeyi bu sözlerle duyurdu: Atı alan... 😉
İspanya'dan flaş koronavirüs kararı! OHAL Mayıs ayına kadar uzatıldı
Bakan Koca 29 Ekim Türkiye'nin koronavirüs tablosunu paylaştı
İletişim Başkanı Altun, Fransa'daki terör saldırısını kınadı
Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı Başladı
İYİ Partili Ümit Özdağ disipline sevk edildi
Enver Altaylı'dan ‘FETÖ'nün gayrimeşru işler imamına' gönderdiği Kozinoğlu mesajı ortaya çıktı
Putin'den Dağlık Karabağ açıklaması: Türkiye'nin de olduğu müzakerelerle çözüme ulaşması gerekiyor
Başkan Erdoğan: En büyük gücümüz, tarihi mirasımız
Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan Macron'u savundu
Aliyev'den Başkan Erdoğan'a 29 Ekim tebriği
İşgalci Ermenistan'a ait 2 savaş uçağı düşürüldü
Fransa'ya "yansıtma" misillemesi
Hacıyev bu sözlerle duyurdu: Sözde ‘Savunma Bakanı' cehenneme gönderildi
Fransa'da bir kilise yakınında bıçaklı saldırı
19.23'te İstiklal Marşı okuma çağrısı
PUBG Mobile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kodları
Başkan Erdoğan: Ülkemizin önünü kesmeye yönelik saldırılar mücadele azmimizi artırıyor
İstanbul merkezli 12 ilde terör örgütü DHKP/C'ye operasyon
Cumhuriyet 97 yaşında
Charlie Hebdo'nun cemaziyelevvelini ortaya döktü
Berde'nin intikamı alındı
Sağanak İstanbul'u vurdu
Gardaş'tan Türkiye'ye 29 Ekim tebriği
29 Ekim 2020 Perşembe 18:59:00 - Güncelleme:29 Ekim 2020 Perşembe 18:59:00

İletişim Başkanı Altun, Fransa'daki terör saldırısını kınadı

ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Fransa'nın Nice kentindeki terör saldırısını kayıtsız şartsız kınadıklarını belirterek, 'Fransız liderliğine, Müslümanlara karşı kışkırtıcı söylemlerden kaçınma, bunun yerine bu saldırının ve diğer şiddet eylemlerinin faillerini bulmaya odaklanma çağrısında bulunuyoruz.' dedi.

Altun, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birçok kez ifade ettiği gibi İslam'ın terörle anılamayacağını bildirdi.

Fransa'nın Nice kentindeki terör saldırısını kayıtsız şartsız kınadıklarını kaydeden Altun, böylesi bilinçsiz bir şiddetin İslam ile de Müslümanlarla da hiçbir ilgisinin olmadığını vurguladı.

"Fransız liderliğine, Müslümanlara karşı kışkırtıcı söylemlerden kaçınma, bunun yerine bu saldırının ve diğer şiddet eylemlerinin faillerini bulmaya odaklanma çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullanan Altun, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Fransa'daki duyarlı kesimlerin düşmanca bir ortamın oluşmasına engel olmak için köprüler inşa etmeye çalışmaları gerek. Dinimizi ve değerlerimizi aşağılayan politikacılarla yüzleşmeye devam edeceğiz. Irkçılık ve yabancı düşmanlığına karşı güçlü muhalefetimizi ifade ettiğimiz için kimseye özür borçlu değiliz. Bizi her türlü şiddetle ilişkilendirme çabalarını kesin bir şekilde reddediyoruz.

Cumhurbaşkanımız her zaman teröre ve aşırılığa karşı iş birliği çağrısında bulunmuştur. Dinimize ve kültürümüze yönelik yıkıcı söylem ve eylemleri ideolojik kaynağı ne olursa olsun reddederken bu çağrıyı bir kez daha yineliyoruz."

Etiketler : fahrettin altun fransa kınama
Bedük: Müzik hayatın yansıması

Bedük: Müzik hayatın yansıması
Çağla Şıkel: Tehdit mesajlarını sonra konuşalım

Çağla Şıkel: Tehdit mesajlarını sonra konuşalım
Evinde yangın çıkan Eser-Berfu Yenenler çiftinin ikinci bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Evinde yangın çıkan Eser-Berfu Yenenler çiftinin ikinci bebeğinin cinsiyeti belli oldu
Aslı Enver ve Kerem Tunçeri'nin 'Koru'da gizli buluşması

Aslı Enver ve Kerem Tunçeri'nin 'Koru'da gizli buluşması
İddianame kabul edildi! Halil Sezai 30 Ekim'de hakim karşısına çıkıyor

İddianame kabul edildi! Halil Sezai 30 Ekim'de hakim karşısına çıkıyor
Zehra Çilingiroğlu'nun kardeş sevgisi

Zehra Çilingiroğlu'nun kardeş sevgisi
Aslıhan Güner ve Resul Dindar'dan sürpriz düet

Aslıhan Güner ve Resul Dindar'dan sürpriz düet
Sevenlerinden dua isteyen Sinan Özen'in kızından iyi haber geldi

Sevenlerinden dua isteyen Sinan Özen'in kızından iyi haber geldi
Nilay Deniz açıkladı: Partner olmamızı eşim istedi

Nilay Deniz açıkladı: Partner olmamızı eşim istedi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER