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12 Ekim 2023 Perşembe 12:20:00 - Güncelleme:12 Ekim 2023 Perşembe 12:20:00

İletişim Başkanı Altun: Dezenformasyon kampanyalarını görüyoruz

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "İsrail-Gazze krizi konusunda bazı organize grupların girişmiş olduğu dezenformasyon kampanyalarını görüyoruz." açıklamasında bulundu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "İsrail-Gazze krizi konusunda bazı organize grupların girişmiş olduğu dezenformasyon kampanyalarını görüyoruz." dedi.

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