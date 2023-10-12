12 Ekim 2023 Perşembe 12:20:00 - Güncelleme:12 Ekim 2023 Perşembe 12:20:00
İletişim Başkanı Altun: Dezenformasyon kampanyalarını görüyoruz
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "İsrail-Gazze krizi konusunda bazı organize grupların girişmiş olduğu dezenformasyon kampanyalarını görüyoruz." açıklamasında bulundu.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "İsrail-Gazze krizi konusunda bazı organize grupların girişmiş olduğu dezenformasyon kampanyalarını görüyoruz." dedi.
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