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15 Aralık 2023 Cuma 11:02:00 - Güncelleme:15 Aralık 2023 Cuma 11:02:00

İletişim Başkanı Altun: Bürokrasi Türk devlet geleneğinde önemli bir konuma sahip oldu

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "Bürokrasi Türk devlet geleneğinde önemli bir konuma sahip oldu." dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Cumhuriyetin 100. Yılı ve Türk Bürokrasisi Paneli"nde konuştu.

İletişim Başkanı Altun'un konuşmalarından öne çıkanlar;

Modern devlette bürokrasi işlevsel mekanizma olarak kurumsallaştı.

Bürokrasi Türk devlet geleneğinde önemli bir konuma sahip oldu.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : fahrettin altun devlet bürokrasi
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