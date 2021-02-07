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07 Şubat 2021 Pazar 12:25:00 - Güncelleme:07 Şubat 2021 Pazar 12:25:00

İletişim Başkanı Altun: 7 Şubat MİT Krizi, Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşuyla bertaraf edildi

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Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün, Türkiye siyasi tarihi kayıtlarına "7 Şubat MİT Krizi" olarak düşen kumpasın 9. yılı olduğunu hatırlattı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT tırlarının 2012'de durdurulmasına ilişkin, "FETÖ'nün yargı içindeki örgüt elemanlarıyla başlattığı bu kumpas yine Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın üstün liderliği ve kararlı duruşuyla bertaraf edildi. Liderimiz, aziz milletimizden aldığı güçle, devletimizi ve milletimizi bu cendereden çıkardı." değerlendirmesinde bulundu.

Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün, Türkiye siyasi tarihi kayıtlarına "7 Şubat MİT Krizi" olarak düşen kumpasın 9. yılı olduğunu hatırlattı.

FETÖ'nün, MİT müsteşarı ve üst düzey MİT yetkililerini yürüttükleri asli görevlerinden dolayı yargılamaya çalışarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni hedef aldığını belirten Altun, istihbarat kurumlarının, devletlerin güvenlik politikalarıyla ilgili birçok gizli görevi, istihbaratın kendisine has kurallarıyla ifa ettiğini vurguladı.

Bu anlamda, hükümetin emrinde görev icra eden MİT'in faaliyetlerini hedef almanın, aslında bağımsız Türkiye'yi ve devleti hedef almak anlamına geldiğine işaret eden Altun, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin ekonomik ve siyasi olarak uluslararası alanda hızlı bir yükselişe geçtiği, devletimizin istikametinin yalnızca Ankara'dan belirlenmeye çalışıldığı bir dönemde gerçekleşen bu kumpasın en önemli hedefi, milletimizin hizmetinde olan Recep Tayyip Erdoğan'ın ta kendisidir. FETÖ'nün yargı içindeki örgüt elemanlarıyla başlattığı bu kumpas yine Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın üstün liderliği ve kararlı duruşuyla bertaraf edildi. Liderimiz, aziz milletimizden aldığı güçle, devletimizi ve milletimizi bu cendereden çıkardı. Cumhurbaşkanımızın yalnızca aziz milletimizle birlikte yürüttüğü kutlu mücadele, Gezi kalkışmasını, 17/25 kumpaslarını ve 15 Temmuz darbe girişimini de akamete uğratmıştır. Aziz milletimiz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bundan sonra da her türlü hain girişimi bertaraf edecektir."

Etiketler : fahrettin altun 7 şubat mit krizi cumhurbaşkanlığı
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