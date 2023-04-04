İletişim Başkanı Altun: 1.5 milyon vatandaşımızın deprem bölgesinden tahliyesini koordine ettik
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "Hava yolu, deniz yolu, demir yolu ve kara yoluyla toplamda 1.5 milyon vatandaşımızın deprem bölgesinden tahliyesini koordine ettik." dedi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ankara'da "Doğal Afetlerde Uluslararası İş Birliği ve Dayanışma Paneli"nde açıklamalarda bulundu.
İletişim Başkanı Altun'un konuşmasından öne çıkanlar...
Hava yolu, deniz yolu, demir yolu ve kara yoluyla toplamda 1.5 milyon vatandaşımızın deprem bölgesinden tahliyesini koordine ettik
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