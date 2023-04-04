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04 Nisan 2023 Salı 12:33:00 - Güncelleme:04 Nisan 2023 Salı 12:33:00

İletişim Başkanı Altun: 1.5 milyon vatandaşımızın deprem bölgesinden tahliyesini koordine ettik

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "Hava yolu, deniz yolu, demir yolu ve kara yoluyla toplamda 1.5 milyon vatandaşımızın deprem bölgesinden tahliyesini koordine ettik." dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ankara'da "Doğal Afetlerde Uluslararası İş Birliği ve Dayanışma Paneli"nde açıklamalarda bulundu.

İletişim Başkanı Altun'un konuşmasından öne çıkanlar...

Hava yolu, deniz yolu, demir yolu ve kara yoluyla toplamda 1.5 milyon vatandaşımızın deprem bölgesinden tahliyesini koordine ettik

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : fahrettin altun ankara afet panel

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