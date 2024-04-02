VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İYİ Parti'de olağanüstü kurultay takvime ilişkin süreç gelecek hafta başlayacak
Bakan Şimşek'ten kira beyannamesi uyarısı
Gümrük kapılarında zehir tacirlerine geçit verilmiyor
Hamas: Gazze'de Filistinli olmayan bir gücü istemiyoruz
İTO martta fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı
İsrail güçleri, Batı Şeria'daki baskınlarda çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı
02 Nisan 2024 Salı 11:53:00 - Güncelleme:02 Nisan 2024 Salı 11:53:00

İlçe seçim kurullarına itiraz başvuruları bugün 15.00'e kadar yapılabilecek

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Yerel seçim sonuçlarına ilişkin, ilçe seçim kurullarına yapılabilecek itiraz süreci devam ediyor. Sandık kurulu tutanakları ve kararlarına karşı bugün saat 15.00'e kadar ilçe seçim kurullarına itirazda bulunulabilecek.

Sandık kurullarının işlemlerine karşı ilçe ve il seçim kurullarına yapılacak itiraz ve şikayetlerle ilgili süreç devam ediyor.

Sandık kurulu tutanakları ve kararlarına karşı bugün saat 15.00'e kadar ilçe seçim kurullarına itirazda bulunulabilecek.

İlçe seçim kurulları, 4 Nisan saat 17.00'ye kadar itirazları karara bağlayacak. İlçe seçim kurulları kararlarına itiraz süreci de 5 Nisan saat 17.00'de tamamlanacak.

Bu itirazlara il seçim kurullarının, 7 Nisan saat 17.00'ye kadar karar vermesi gerekiyor.

İl seçim kuruluna ve il birleştirme tutanaklarına karşı YSK'ya başvuru süreci 10 Nisan saat 17.00'de sona erecek.

Olağanüstü itiraz ise 14 Nisan saat 17.00'ye kadar yapılabilecek.

Kesin sonuçlar, tüm itirazlar sonuca bağlandıktan sonra YSK tarafından duyurulacak.

Etiketler : yerel seçim seçim kurulları itiraz
Hem aşık oluyor hem korkuyorlar

Hem aşık oluyor hem korkuyorlar
Uganda'da iyilik hareketi

Uganda'da iyilik hareketi
'Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç alışverişe değil gezmeye para harcıyor

'Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç alışverişe değil gezmeye para harcıyor
Cenk Eren'in Clooney bedeli 1 milyon TL

Cenk Eren'in Clooney bedeli 1 milyon TL
Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı

Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı
Şebnem Schaefer tiyatroda

Şebnem Schaefer tiyatroda
Kalpleri fethetti

Kalpleri fethetti
Esra Balamir takı için evlenmek istermiş

Esra Balamir takı için evlenmek istermiş
'Andromeda Galaksisi'nde 100 yaşında sevgilim var!'

'Andromeda Galaksisi'nde 100 yaşında sevgilim var!'

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX