Terör örgütü PKK çözülüyor 3 terörist teslim oldu!

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02 Eylül 2020 Çarşamba 09:11:00 - Güncelleme:02 Eylül 2020 Çarşamba 09:59:00

İkna çalışmaları sonucu 3 terörist daha Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanlığı: Şırnak'ta 3 terörist ikna çalışmaları sonucu güvenlik güçlerine teslim oldu, toplam sayı 144'e yükseldi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Şırnak'ta 3 terörist ikna çalışmaları sonucu güvenlik güçlerine teslim oldu, toplam sayı 144'e yükseldi." ifadeleri kullanıldı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ikna çalışmalarıyla, 3 terör örgütü mensubunun Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.

Terör örgütü mensuplarının 6 yıl önce örgüte katıldıklarının belirlendiği ifade edilen açıklamada, son olarak Irak'ta faaliyet gösterdiklerinin öğrenildiği aktarıldı.

Açıklamada, yılbaşından bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısının 144'e yükseldiği kaydedildi.

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