İkna çalışmaları sonucu 2 terörist daha teslim oldu
Kaynak: TRT Haber
Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor, 2 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu. Böylece 2023 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 16'ya yükseldi.
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; bugün PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teslim olan örgüt mensuplarının 2015 ve 2017 yıllarında terör örgütüne katıldıkları , Türkiye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.
Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 2023 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 16'ya yükseldi.
- Bakan Karaismailoğlu, Adıyaman'da depremzedeleri ziyaret etti
- Helikopter pervanesinin çarptığı albay şehit oldu
- Türkiye, İsrail'in Batı Şeria'da artan saldırı ve şiddet eylemlerini kınadı
- Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı: Kimliği belirsiz cenazelerle ilgili kimliklendirme çalışmaları sürüyor
- Projeye aykırı işlem yapılan iş yeri mühürlendi: İki dükkanı birleştirmiş
- 'Ek bütçe' iddiasına Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama