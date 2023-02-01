İkna çalışmaları sonucu 1 terörist daha teslim oldu
Kaynak: TRT Haber
Suriye'de ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK'dan kaçan 1 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Bu yıl teslim olan örgüt mensubu sayısı 6'ya yükseldi.
Suriye'deki terör örgütü kamplarından kaçmak isteyen bir terörist, güvenlik güçleriyle irtibata geçti.
Güvenlik birimlerinin koordineli çalışması sonucu Suriye'den yurda giriş yapması sağlanan terörist, Şanlıurfa sınırında teslim oldu.
Sağlık kontrolünden geçirilen teröristin sorgu işlemleri sürüyor.
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