İkinci yüzyıla dev vizyon! Daha güçlü Cumhuriyet

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ülkenin ikinci yüzyılına dair yeni program ve hedeflerin yer aldığı "Türkiye Yüzyılı" vizyonunu bugün kamuoyuna açıklayacak. AK Parti kurmayları, üzerinde aylardır çalışılan ve "ülkenin gelecek tasarımı" olarak niteledikleri "Türkiye Yüzyılı" lansmanının hazırlıklarını tamamladı. Programı bugün Başkan Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda açıklayacak. Törende sporcular, sanatçılar, cemaat vakıfları, Alevi dernekleri ve STK temsilcileri, sanayici ve işadamları, çevreci gençler ve kadınlar, şehit ve gazi yakınları, engelliler, siyasi parti temsilcileri, yabancı misyon temsilcileri, akademisyenler, gazeteciler ve sosyal medya fenomenleri yer alacak.



'GÜÇLÜ TÜRKİYE' VURGUSU

Erdoğan, konuşmasında din, dil, ırk, cinsiyet, inanç, düşünce farkı gözetmeden toplumun tüm katmanlarına "Gelin büyük ve güçlü Türkiye'yi birlikte kuralım" çağrısı yapacak. Türkiye'nin son dönemde özellikle savunma sanayiinde hayata geçirilen yerlilik ve millilik vurgusunun tüm sektörlere yaygınlaştırılması için atılacak adımların da yer alacağı programda yeni hedefler de Başkan Erdoğan tarafından açıklanacak.

11 SİYASİ PARTİ DAVETLİ

Cumhur İttifakı'nı oluşturan MHP ve BBP'nin yanı sıra CHP, İYİ Parti, DSP, Saadet Partisi, HÜDA-PAR, Demokrat Parti, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi ve Anavatan Partisi, tanıtım toplantısına genel başkan seviyesinde davet edildi. Programda, protokol düzeni olmayacak. Kabine üyeleri, AK Parti Genel Başkan yardımcıları, milletvekilleri, il başkanları ve belediye başkanları salonun tribünlerinde davetlilerin arasında karışık oturacak. Siyasi partilerin genel başkanları için tribünde özel bölüm ayrılacak.

'Türkiye Yüzyılı' vizyon belgesine ilişkin Başkan Erdoğan ilk ipucunu TBMM açılışında vermişti. Erdoğan, "Cumhuriyetimizin yüzüncü yaşını, sıradan yıldönümü kutlamasının çok ötesine geçen 'Türkiye Yüzyılı' atılımıyla karşılamaya hazırlanıyoruz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını, milletimizin asırlık hayallerini hayata geçirme dönemi haline dönüştürmekte kararlıyız" demişti.

ENERJİ ÜSSÜ OLACAĞIZ

Başkan Erdoğan'ın asırlık hamleler olarak tanımladığı başlıklar arasında Türkiye'nin enerji alanında atacağı adımların da yer aldığı ifade edildi. Erdoğan'ın açıklayacağı hedefler arasında Türkiye'nin enerji merkezi haline getirecek başlıklar da yer alacak. 2023'te hayata geçecek Akkuyu Nükleer Santrali, Karadeniz'de keşfedilen gazın kullanılmaya başlaması, ikinci nükleer santrali, Rusya, İran ve Azerbaycan'dan alınacak gazın Avrupa'ya iletilmesi gibi projelerin de vizyon belgesi içerisinde olması öngörülüyor.

TÜRKİYE YÜZYILI, YENİ UFUKLAR

Türkiye, 20 yıllık AK Parti hükümetleri döneminde özellikle alt yapı alanında devasa yatırımları ikinci yüzyıla hazırlıklarını önemli ölçüde tamamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci yüzyılı "Türkiye Yüzyılı" olarak ilan ederek bugün yapacağı toplantıda yeni dönemi adeta "take off" olarak ilan edecek.

Türkiye Cumhuriyeti 100. yaşına giderken; ikinci yüzyıla yeni bir vizyonla giriyor. Cumhuriyet, tüm kazanımlarıyla ikinci yüzyıla Başkanlık sistemiyle kendini uyumlandırdı. Milli üretimin çeşitlenmesi, uluslararası alanda rekabet gücünü artırması yek vücut bir hedefi de beraberinde getirdi. Türkiye Yüzyılı ifadesi bu anlamda sadece bir slogandan ibaret kalmıyor, her ferdiyle inşa edilecek bir 'Kızıl Elma'ya da işaret ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki AK Parti hükümetleri, bu amaca 20 yıl önce kilitlenerek önemli sorunlara neşter attı. Gelişimin önündeki en büyük en olan vesayet odaklarını yerle bir ederek işe başladı örneğin. Ardından hızla alt yapıyı güçlendirme, tüm sosyal katmanlara hedef vererek moral ve motivasyonunu artırıcı her türlü desteği verdi.

ÇAĞDAŞ MEDENİYETLER SEVİYESİ

Tabii ki Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan itibaren, Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere; Adnan Menderes, Süleyman Demirel, Turgut Özal, Necmettin Erbakan ve diğer siyasi liderlerin bu anlamdaki katkıları tartışma götürmez. Tüm bu hamleler Mustafa Kemal Atatürk'ün hedef gösterdiği "çağdaş medeniyetler seviyesi" hedefiyle de çakışıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün yapacağı açıklamada 'Türkiye Yüzyılı'nın temel yaklaşımı ve çerçevesini bir kez daha çizecektir. Bu anlamda bugünkü toplantıya akademi, bilim, sanat, medya ve spor camiası, sivil toplum kuruluşları, alevi dernekleri ve iş dünyası, vakıflar, azınlık temsilcileri ve siyasi partiler, şehit yakınları, gaziler ve çevreci cemreler, gençler, kadınlar katılacak. Yeni yüzyılın inşası da bu temelde yükselecektir.

SEMBOLLER ÖNEMLİ

Edindiğim bilgiye göre, toplantıda gösterimi yapılmak üzere bir film de hazırlandı. Bu filmde yeni yüzyılın inşa edileceği ana hatların nüveleri de olacak. Yine, Türkiye Yüzyılı bir logo ile de vücut bulacak. Logoda yer alan 16 yıldız, kadim Türk tarihinin asli unsurlarını içeriyor.