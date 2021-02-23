İkinci T-129 ATAK helikopteri, Kara Kuvvetleri Komutanlığının envanterine girdi
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı (MSB),Kara Kuvvetleri Komutanlığının faz-2 konfigürasyona sahip ikinci T-129 ATAK helikopterini envanterine aldığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, faz-2 konfigürasyona sahip ikinci T-129 ATAK helikopterine ilişkin bilgi verildi.
53'üncü ATAK helikopterinin envantere girdiği belirtilen açıklamada, "Yerli savunma sanayi firmalarımızca milli imkanlarla geliştirilen ATAK faz-2 ile mevcut Elektronik Harp Kendini Koruma Sistemlerine ilave olarak radar ikaz alıcı, lazer ikaz alıcı, radyo frekans karıştırıcı sistemler ile helikopterlerin kendini koruma etkinliği artmıştır." ifadesi kullanıldı.
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