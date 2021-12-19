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19 Aralık 2021 Pazar 16:00:00 - Güncelleme:19 Aralık 2021 Pazar 16:00:00

İkinci el satacaklar dikkat!

Kaynak: Sabah

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İkinci el araç satışlarında fiyat yükseltmek için kilometre düşürenler yandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, aracın kilometresini yaklaşık 200 bin kilometre düşürerek bir firmaya satan Burak Ç. hakkında "dolandırıcılık" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı.

İkinci el araç satışlarında, otomobilin fiyatını daha yüksekten satabilmek için kilometre düşürenlere kötü haber. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, satın aldığı aracın orijinal kilometresini düşürüp sattığı ileri sürülen kişi hakkında "dolandırıcılık" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı.

Sabah'ta yer alan habere göre Ankara'da aracın kilometresini yaklaşık 200 bin kilometre düşürerek bir firmaya satan Burak Ç. hakkında 'Dolandırıcılık' suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İddianamede Burak Ç.'nin aracın kilometresini düşürerek müştekiye değerinden fazla bir fiyata satarak menfaat temin ettiği bu nedenle 'Dolandırıcılık' suçunu işlediği belirtildi.

Ankara'da Burak Ç. 24 Eylül 2020'de Ankara 66. Noterliğinde 06 PYL 90 plakalı aracı bir firmaya 59 bin 600 bin kilometrede olduğunu söyleyerek 220 bin TL'ye sattı. Araçtan şüphelenen şahıs yapılan araştırmalar sonucu muayene sırasında aracın gerçekten en az 186 bin 873 kilometrede olduğunu öğrendi. Burak Ç.'nin aynı aracı 17 Eylül'de Ankara 65. Noterliğinde 258 bin kilometrede U.Ç. isimli şahıstan aldığı tespit edildi.

5 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Firma yetkilileri Burak Ç.'ni kendilerini dolandırdıkları gerekçesiyle şikayetçi oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, dosyanın uzlaşmaya gitmesi ancak tarafların uzlaşamaması sonucunda Burak Ç. hakkında 'Dolandırıcılık' suçundan 5 yıla kadar hapis ile 5 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılması istemi ile dava açıldı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Burak Ç.'nin hakkında hazırlanan iddianamede, 06 PYL 90 plakalı aracın kilometresini düşürerek müştekiye değerinden fazla bir fiyata satarak menfaat temin ettiği kaydedildi. İddianame Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Etiketler : İkinci el araç satışları Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı dolandırıcılık
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