İSTOÇ'ta saklambaç oyunu!

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İkinci el oto pazarındaki oyun deşifre oldu! Satışı yavaşlatıp fiyatı tırmandırıyorlar

Kaynak: Sabah

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İkinci el araç piyasasındaki oyun deşifre oldu. Bayi, galeri ve filo şirketleri satışı yavaşlatarak arzı düşürüyor. Çip krizi ve kurdaki harekete arz eksikliği eklenince fiyat tırmanıyor

İkinci el araç piyasası adeta ralliye döndü. Hemen her geçen gün fiyatı artan araçların ardından şimdi de piyasada araç krizi yaşanmaya başladı. Bir günde 30 bin ilanın kaldırıldığı online satış platformlarının ardından galeriler de vatandaşlara ellerinde aracın bulunmadığını söylüyor.

ARZ DÖRTTE BIRE DÜŞTÜ

Sabah'ta yer alan habere göre iddiaların arkasında ise 'Saklambaç oyunu' çıktı. Birinci el araçlarda yaşanan çip krizi ve kurdaki hareketliliğe bir de karaborsacılık eklenince araç fiyatları hemen her geçen gün artıyor. Öyle ki kurdaki hareketliliği fırsat gören bayiler ve galericiler ellerindeki aracı saklarken, 100 bin kilometreyi aşan araçlarını ihale usulü satan filo şirketlerinin satışları yavaşlattığı iddia ediliyor. Piyasada araç arzının dörtte bir oranında azaldığını belirten sektör oyuncuları, herkesin beklemeye geçtiğini bunun da fiyat artışını tırmandırdığını belirtiyor.

İSTOÇ'TA BEKLETİYORLAR

İddiaların odağında galericiler yer alırken, İstanbul'un en büyük oto ticaret merkezlerinden biri olan İSTOÇ Oto Ticaret merkezinin otoparkını gezdik. Otoparkta binlerce araç bulunurken birçok galerici ellerinde araç bulunmadığını ya da hali hazırda satışta olmadığını kaydetti. Konuştuğumuz bir galerici, "Şu anda burada hemen herkeste araç var ancak kimse satmak istemiyor. Çünkü aracı satarsak yerine araç koyamayız. Piyasada araç bulmak çok zor hale geldi" dedi. Bir başka galerici ise kurdaki hareketliliğin fırsat olarak görüldüğünü belirterek, "Bazı firmalar satışlarını yavaşlattı. 100-150 bin TL bandındaki araçları satıyorlar çünkü onlarda kâr marjı düşük ama orta ve lüks segment araç satışlarını bekletiyorlar. Ya da çok yüksek fiyat çekiyorlar. Yılbaşından sonra daha iyi fiyata satılacağı düşünülüyor" diye konuştu.

FİLO ŞİRKETLERİ İHALELERİ AZALTTI

Sektörün büyük oyuncuları arasında yer alan bir galeri firmasının sahibi ise çip krizine ilaveten kurdaki hareket nedeniyle fiyatlamada zorluk yaşandığını belirterek, şunları anlattı: "Sadece biz galericiler değil sektörün hemen her oyuncusu araç satışını yavaşlattı. Bayiler ellerinde olan sıfır araçlar için 'ocak sonunda gelecek' diyor, satışı durduruyor. Bizim en büyük kaynağımız filo şirketleriydi. Onlar çip krizi nedeniyle yeni araç bulamadıklarını söylüyor. Eskisi kadar ihale yapmıyor. Ancak ellerinde araç var. Bu araçların bazılarını online platformlarda satıyorlardı. Bir filo şirketinin ikinci el araç satışı yapan alt şirketi geçen haftalarda bir günde 450 olan ilanının 400'ünü kaldırdı. Araçları satmıyor, bekletiyorlar."

İKİNCİ EL SIFIR KM ARAÇ

Bayilerin de son dönemde artan fiyatları fırsat görerek sıfır araçları piyasaya sürmediğini anlatan bir sektör oyuncusu, "Bayi gelen aracın ÖTV'sini yatırıyor ve plaka alıyor. Plaka takılan araç ikinci ele düşer. Böylece sıfır km araçta ikinci el piyasası oluşuyor. Bunu da galeri üzerinden satışa sunuyor. Bayinin sitesinde örneğin o aracın fiyatı 250 bin TL ama piyasada yok. İkinci ele düşen sıfır km araç ise 300 bin TL'den satılıyor. Müşterinin de acil ihtiyacı olduğu için alıyor" diye konuştu.

FİYATLAMA YAPAMIYORUZ

Filo şirketleri ise çip krizi nedeniyle araç bulmakta zorlandıklarını belirterek, "Elimizde araç yok, olanı da kiraya veriyoruz. Satılan araçlarda da kurdaki hareketlilik nedeniyle fiyatlama yapmakta zorlanıyoruz" diyor.

TEKNİK AKSAKLIK BAHANESİYLE İPTAL ETTİLER

Filo şirketlerinin ihalelerini takip ettiklerini belirten bir galerici de, "Geçen ay ihaleye girdik, kazandık. İhale sonuçlandıktan sonra teknik bir aksaklık olduğu gerekçesiyle ihaleyi iptal ettiler. Araç satışını geri çekip, iki gün son

Etiketler : İkinci el araç piyasası İSTOÇ Oto Ticaret merkezi Saklambaç oyunu
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