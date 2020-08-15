  • BIST
    1083.83
  • Dolar
    7,3631
  • Euro
    8,7169
  • Altın
    460,1120
İstanbul
21 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Malatya'da korona alarmı! 15 günde harita yeşilden kırmızıya dönüştü
Ülkesine ve Avrupa ülkelerine sitem eden Yunan gazeteci'den flaş Doğu Akdeniz açıklaması: Konu Türki ...
Kafasına demir çubuk ok gibi saplandı Mucize eseri kurtuldu
İkinci el araç satışında güvenli ödeme sistemi zorunlu hale geldi
Fırat Kalkanı bölgesinde 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Almanya'dan Doğu Karadeniz açıklaması: Fikir birliğine varamadık
Fenerbahçe Loic Remy'i gündemine aldı! Menajeri İstanbul'da
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Yunanistan'a uyarı: Türkiye'yi tehdit eden kaybeder
Taliban Afganistan'ı yine kana buladı:
Meclis'ten koronavirüs açıklaması: Haberler gerçeği yansıtmıyor
Resmen açıkladı! Emre Belözoğlu futbolu bıraktı
Aşk orucunu bozan Merve Boluğur, yeni aşkının adını boynunda taşıyor
Üç kez düşük yaptı sonra dördüz doğurdu!
Premier Lig'in en iyisi Jürgen Klopp
Her yıl reklam ücretini artıran Kıvanç Tatlıtuğ'un son reklamdan aldığı ücret dudak uçuklattı
İnsan beynini yok ediyor! Eskişehir'de ilk kez ele geçirildi
İran'dan BAE'ye uyarı: Hatadan dönün! Aksi takdirde farklı bir karşılık bulursunuz
Bitlis'te öldürülen 3 teröristten birinin gri listede olduğu tespit edildi
Göztepe'de kaleci harekatı! Sinan Bolat imzayı atıyor
MSB: 5 PKK/YPG'li gözaltına alındı
Oruç Reis'e özel koruma! Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki haklarını gasp etmeye çalışanlara havadan göz ...
Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık'tan kan bağışı çağrısı: Günlük yaklaşık 8-9 bin ünite kan bağışı al ...
Karantina altında olması gerekirken düğüne katıldı
Altın alacaklara kritik uyarı! Geçen hafta kaybettirdi
15 Ağustos 2020 Cumartesi 14:47:00 - Güncelleme:15 Ağustos 2020 Cumartesi 14:55:00

Bakan Gül: Güvenli ödeme sistemi ikinci el araç satışında zorunlu hale geldi

Kaynak: İHA

ABONE OL

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelikle, ikinci el araç satışlarında güvenli ödeme yönetiminin zorunlu hale getirildiğini bildirdi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "3 Şubat’ta tüm noterlerde uygulanmaya başlayan güvenli ödeme sistemi, bugün Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle ikinci el araç satışlarında zorunlu hale geldi. İşlem güvenliğini temin edecek uygulama vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.

Ticaret Bakanlığının, "İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlandı. Adalet Bakanı Gül, Twitter hesabından söz konusu yönetmelikle ilgili paylaşımda bulundu.

Bakan Gül, paylaşımında, "3 Şubat’ta tüm noterlerde uygulanmaya başlayan güvenli ödeme sistemi, bugün Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle ikinci el araç satışlarında zorunlu hale geldi. İşlem güvenliğini temin edecek uygulama vatandaşlarımıza hayırlı olsun" ifadelerini kulladı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER