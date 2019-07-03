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03 Temmuz 2019 08:38 | Çarşamba

İkili ilişkilerin gelişmesi küresel istikrara da katkı

Başkan Erdoğan, Çin’e yaptığı ziyaretin küresel barış ve istikrara yönelik sınamaların arttığı bir dönemde gerçekleştiğini belirterek Türkiye-Çin ilişkilerinin güçlenmesi, bölgesel ve küresel istikrara da büyük ve farklı bir katkı sağlayacaktır dedi.

Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından resmi törenle karşılandı. Başkent Pekin’deki Tienanmın Meydanı’nda bulunan Büyük Halk Salonu’ndaki törende Erdoğan, makam aracından inişinde mevkidaşı Şi tarafından karşılandı.      

1 SAAT 10 DAKİKA SÜRDÜ

Heyetlerini birbirine takdim eden iki liderin tören alanındaki yerlerini almasının ardından top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Erdoğan ve Şi, tören kıtasını selamlamalarının ardından ellerinde Türk bayrağı ve çiçekler bulunan çocukların yanına giderek fotoğraf çektirdi. Erdoğan ve Şi, başbaşa ve heyetler arası görüşmeye geçti. Erdoğan 1 saat 10 dakika süren görüşmelerin başında kısa bir konuşma yaptı. Erdoğan, şahsına ve heyetine gösterilen misafirperverlik için Şi ve Çin halkına teşekkür etti. Şi ile son yıllardan sık sık bir araya gelerek istişarelerde bulunduklarını anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti: “Türkiye-Çin ilişkilerini her alanda uzun soluklu bir anlayışla ve stratejik bir bakışla güçlendirme noktasında mutabık kaldık.Binlerce yıllık ilişkilere sahip, İpekyolu ile birbirine bağlanan kadim medeniyetler üzerine kurulu Türkiye-Çin işbirliğinin güçlendirilmesi için potansiyelin büyük olduğuna inanıyorum. ‘Tek Çin’ politikası, Türkiye için stratejik önemdedir. Çin’i ziyaretim bu defa küresel barış ve istikrara yönelik sınamaların arttığı bir dönemde gerçekleşiyor. Türkiye-Çin ilişkilerin güçlenmesi, bölgesel ve küresel istikrara da büyük ve farklı bir katkı sağlayacaktır.”     

 STRATEJİK GÜVEN

Çin Devlet Başkanı Şi de Pekin’de yapılan görüşmelere büyük önem verdiklerini belirterek “Türkiye ve Çin yükselmekte olan piyasalar ve gelişmekte olan ülkeler. Karşılıklı stratejik güveni artırmalı, stratejik iş birliği ve koordinasyonu güçlendirmeli, kararlılıkla merkezinde Birleşmiş Milletlerin ve  uluslararası hukuk sisteminin olduğu uluslararası sistemi korumalı, çok taraflılığı ve uluslararası adaleti ortaklaşa savunmalıyız” ifadelerini kullandı. Türkiye ve Çin’in merkezinde Dünya Ticaret Örgütü’nün olduğu uluslararası ticaret sistemi ve çok taraflılığın ortaklaşa koruması gerektiğini kaydeden Şi, “Cumhurbaşkanı (Erdoğan) ile ortak çıkar ve endişelerle, ikili, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında derinlemesine görüş alışverişinde bulunmayı temenni ediyorum” diye konuştu. 

YÖNLENDİRMELİYİZ

Şi ayrıca gelecek süreçte Çin-Türkiye stratejik ilişkilerini Türk tarafıyla planlayıp yönlendirmeye hazır olduklarını belirterek ikili ilişkilerin yanı sıra diğer gelişmekte olan ülkelerin çıkarını korumanın önemine vurgu yaptı. Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, MİT Başkanı Hakan Fidan, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Başkanlık Sözcüsü İbrahim Kalın ile Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen de eşlik etti.

DÜNYANIN YENi BiR ULUSLARARASI SiSTEME iHTiYACI VAR

Türkiye ve Çin’e büyük görev düşüyor

Başkan Erdoğan Türkiye ve Çin’in ortak gelecek vizyonu paylaştığını belirterek “Dünyanın yeni bir sisteme ihtiyacı var. Bu yeni sistemin inşasında Türkiye ve Çin’e tekrar büyük görevler düşmektedir” dedi. 

Başkan Erdoğan, Çin’in önde gelen yayın organlarında yayımlanan “Türkiye ve Çin: Ortak Gelecek Vizyonu Olan İki Ülke” başlıklı makalesinde dünyanın bütün insanlığın ortak çıkarını gözetecek yeni bir uluslararası sistem inşasına ihtiyacı olduğunu söyledi. Erdoğan “Bu yeni sistemin inşası sürecinde Türkiye ve Çin’e tekrar büyük görevler düşmektedir” diye konuştu.  

İKİ ÜLKEYE BÜYÜK SORUMLULUK

Erdoğan, makalede, yeni bir dünya sisteminin ortaya çıkmaya başladığı bu dönemde Türkiye ve Çin’e büyük sorumluklar  düştüğünü vurguladı. Türkiye’nin, Kuşak ve Yol girişimini güçlü şekilde desteklediğini, hatta girişime 2013’te verdiği destekle bunu yapan ilk ülkelerden biri olduğunu aktaran Erdoğan, “Ülkelerimiz arasında yüzyıllar boyunca devam etmiş bu işbirliği günümüzde de Çin Devlet Başkanı değerli dostum Şi Cinping’in öncülük ettiği Kuşak ve Yol girişimi ile daha da güçlenerek devam ediyor” ifadelerini kullandı.    

Bugün dünyanın ciddi küresel meydan okumalar ile karşı karşıya olduğunu ve ekonomik küreselleşme derinleşirken, küresel serbest ticaret sistemine yönelik tehditlerin, bütün dünya ekonomileri için tehdit oluşturduğunu vurgulayan Erdoğan, “Halen tek kutuplu bir dünyada yaşadığımız gibi bir yanlış anlayışın ürünü olan bu tehditler, dünya barış ve istikrarını da zedelemektedir” diye yazdı. Erdoğan, satırlarını şöyle tamamladı:      

AYNI VİZYONU PAYLAŞIYORUZ

“Türkiye olarak dünya barışı, güvenliği ve istikrarının korunması, çok taraflılığın teşvik edilmesi ve serbest ticaretin sürdürülmesi gibi alanlarda Çin ile aynı vizyonu paylaşıyoruz. Dünyanın çok kutuplu yeni denge arayışı içerisinde olduğu günümüzde bütün insanlığın ortak çıkarını gözetecek yeni bir uluslararası sistem inşasına ihtiyaç olduğu apaçık ortadadır. Bu yeni sistemin inşası sürecinde de insanlık tarihinin en kadim medeniyetleri olan Türkiye ve Çin’e tekrar büyük görevler düşmektedir.” 

1.6 MiLYARLIK NÜFUS 24 TRiLYON $’LIK GSMH

Başkan Erdoğan, “Dünya üzerinde hakkettiği yerleri alması hedefine bu yüzyılda ulaşmak Çinliler için ‘Çin rüyası’, biz Türkler için de ‘Türk rüyası’dır” değerlendirmesinde bulundu. Çin’in 2021 ve 2049 hedefleri ve Türkiye’nin de 2023 ve 2053 hedefleri bulunduğunu belirten Erdoğan, “Bu hedefler Türkiye ve Çin’in birlikte paylaştıkları başka bir ortak gelecek vizyonudur.” değerlendirmesini yaptı. Erdoğan, Çinli işadamlarını Türkiye’ye yatırım yapmaya çağırarak şunları söyledi: “Türkiye’ye yapacağınız yatırım sadece 82 milyonluk dünyanın 16. büyük ekonomisine değil ülkemizin hinterlandında bulunan 1,6 milyarlık bir nüfusa ve 24 trilyon dolarlık bir gayri safi milli hasılaya (GSMH) yapılan bir yatırımdır. Kuşak ve Yol Projesi’ne yapılan yatırımdır.”    

(Star Gazete)

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