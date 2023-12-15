İYİ Parti'de ‘ittifak' depremi

Yerel seçimlere kendi adaylarıyla girme kararı alan İyi Parti'de sular durulmuyor. CHP ile yerel seçimlerde ittifak yapılması gerektiğini savunan İP üyeleri ya istifa ediyor ya da İP Genel Başkanı Meral Akşener tarafından görevden alınıyor.

'YAPABİLECEĞİM TEK ŞEY'

İP Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Güner kararı, partisinin İstanbul ve Ankara'da yerel seçimde işbirliği yapmama kararı nedeniyle aldığını açıkladı. Güner, "Bu bir parti meselesi değildir. Çıkan kararı savunamayacağımı düşünerek, yapabileceğim tek şey saygı duymak ve istifa etmektir" dedi.

ÜÇOK GÖREVDEN ALINDI

Öte yandan İP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Zeki Üçok görevden alındı. Üçok, İYİ Parti'nin Genel İdare Kurulu toplantısında, CHP'nin işbirliğini savunan isimler arasında yer alıyordu. Üçok, "Görevden alındığım benim de kulağıma geldi ancak henüz resmiyet kazanmadı. CHP'yle işbirliğini savunuyorum ama GİK'te işbirliğinin reddine karar verildi. Bu karara da saygı duyuyorum" ifadelerini kullandı.

İP'TEN İMAMOĞLU'NA REST

CHP'yle ittifak isteyen İYİ Parti (İP) İBB Grup Başkanı İbrahim Özkan, Meral Akşener'in isteğiyle görevinden istifa etti. Özkan'ın önceki gün yapılan oylamada tekrar grup başkanlığına seçilmesinin üzerine İP İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun, Meclis üyelerinin de kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildiğini açıkladı. İmamoğlu'nun İBB Meclis üyeleri üzerinden operasyon çektiğini iddia eden İP Genel Merkez Kurumsal İlişkiler Başkan Yardımcısı Mete Koca, "Operasyonun büyüğü 31 Mart'ta olacak Sayın Eş Başkan. Seni başkan seçtirtmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

NİCE FALSOSUNA RAĞMEN

İP GİK üyesi Aslıhan Elibol da "Hata bizde ki Beylikdüzü sınırları dışına çıkamayacak adamın, kendi genel başkanı bile sahip çıkmazken, nice falsosuna rağmen defalarca elinden tuttuk" eleştirisinde bulundu. İmamoğlu ise tartışmalara yönelik "Başka partinin içinde yürüyen süreçlerle ilgili konuşmam" dedi.

EKREM'İN KAYIĞI

İP Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz da İBB Meclis üyelerini eleştirerek, "Oturduğunuz koltuklar millete hizmet koltuğudur, meydan okuma yeri değildir. Tercihlerini Ekrem Bey'in kayığına binerek seçersen istikametini de öyle belirlersin" tepkisinde bulundu.

İSTİFALAR HIZ KESMEDİ

İlk olarak İP kurucularından Ahat Andican, milletvekili adayı gösterilmeyince 12 Haziran'da istifa etti.

İP kurucularından, İBB Meclisi Üyesi Taylan Yıldız da genel seçimlerden sonra partiyle yollarını ayırdı.

İP kurucularından olan büyükelçi Aydın Adnan Sezgin, 25 Eylül 2023'te İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı.

Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve 27. Dönem İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, 9 Ekim 2023'te istifa etti.

Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, 10 Kasım 2023'te İYİ Parti üyeliğini sonlandırdığını duyurdu.

İYİ Parti'de Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem 10 Kasım 2023'te istifa etti.

İP Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu, partiden istifa etti.

Partinin Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Çağdaş Çelik de istifa ettiğini duyurdu.

İYİ Parti'den istifa edenler arasında eski İzmir Milletvekili Aytun Çıray da yer almıştı.

Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır ise partiden ihraç edilmişti.

İBB Meclisi İYİ Parti Grup Başkanvekili Özkan, Genel Başkan Akşener'in talebi üzerine 12 Aralık'ta istifa etti.

İP İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, 12 Aralık'ta partisinden istifa etti.