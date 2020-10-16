  • BIST
    1189.18
  • Dolar
    7,9507
  • Euro
    9,3162
  • Altın
    487,7730
İstanbul
16 / 25
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İnsanlığı bekleyen tehlike! Çarpışmanın eşiğinden dönüldü
İki ülke arasında stratejik ortaklık! Zelenskiy Türk SİHA'ları için bir kez daha Türkiye'ye geliyor
KALKA hizmete sunuldu! 5 bin metreye kadar algılıyor
7 ay sonra ilk resmi ziyareti için dışarı çıktı
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Hindistan'da 895 kişi öldü
Bakan Varank: İlk defa dünyada 13. sıraya yükseldik
Bacanağı ile baldızını öldürdü! "Canavarca hisle öldürmüş olsam parçalardım"
İzmir'de sahte içkiden bir ölüm daha
Bakan Koca: İstanbul ve Bursa'da vaka sayılarında artış eğilimi var
Cezaevinden çıktı, 1 haftada "en güçlü kişi" oldu!
Elon Musk faturaları ödemedi TESLA'nın suyu kesildi
Balıkesir merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu
Eylül artık Ağustos olacak! Doğal afet sayılmalı
Grip aşısı için tarih uyarısı!
Slovenya'dan 'seyahat sınırlaması' kararı
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un acı günü
Azerbaycan'da Ermenistan'ın saldırılarında 47 sivil yaşamını yitirdi, 222 sivil yaralandı
Fransa'nın kırmızı bültenle aradığı DEAŞ'lı terörist Adana'da kıskıvrak yakalandı
Haydut Ermenistan'a büyük şok! Paralı askerler savaşmayı reddetti
Yargıtay'dan flaş Whatsapp kararı! Delil niteliği taşıyacak
Zehir tacirlerine Eskişehir'de operasyon! 5 gözaltı...
ABD'de gözaltına alındı
HDP Türkiyeleşti mi?
Doğalgaz aramalarının karadaki merkezi Filyos Limanı'nda büyük heyecan
16 Ekim 2020 Cuma 13:18:00 - Güncelleme:16 Ekim 2020 Cuma 13:18:00

İki ülke arasında stratejik ortaklık! Zelenskiy Türk SİHA'ları için bir kez daha Türkiye'ye geliyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy bugün Türkiye'ye gelecek. Yapılacak olan ziyaret kapsamında imzalanacak askeri iş birliği anlaşması ülkeler arasındaki stratejik ortaklığı daha da kuvvetlendirecek. İki ülke arasında savunma alanındaki iş birliğinde en dikkati çeken konuyu Türk İHA'ları oluşturuyor.

Zelenskiy, bugün İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek ve ziyaret kapsamında askeri iş birliğini güçlendirme anlaşması dahil pek çok ikili anlaşma imzalanacak.

Erdoğan en son mevkidaşını Ukrayna-Türkiye Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyi kapsamında şubat ayında Kiev'de ziyaret etmişti.

Liderlerin görüşeceği konuların başında savunma sektörü, serbest ticaret anlaşması (STA) ve Dağlık Karabağ krizinin olması bekleniyor.

TÜRK İHA'LARI

Ülkeler arasında savunma alanındaki iş birliğinde en dikkati çeken konuyu Türk İHA'ları oluşturuyor.

Ukrayna, Türkiye'den geçen sene 6 Bayraktar TB2 İHA ve 3 yer kontrol istasyonu satın almıştı.

Ukrayna devlet silah ticaret şirketi Ukrspetseskport Genel Müdürü Vadim Nozdriya, Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Araçlarının (SİHA) Ukrayna'da ortak üretimiyle ilgilendiklerini, Ukrayna Ordusunun 48 ortak üretim SİHA satın almayı planladığını bildirmişti.

Erdoğan'ın şubattaki Kiev ziyaretinde imzalanan anlaşma kapsamında Türkiye’nin Ukrayna’ya, Ukrayna ordusunun ihtiyaçları doğrultusunda 205 milyon Türk lirası yardım sağlayacağı açıklanmıştı.

Öte yandan, Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Stratejik Endüstrilerinden Sorumlu Bakanı Oleg Uruskiy'nin başkanlığında bir heyet ağustos ayında Türkiye'yi ziyaret etmişti. Uruskiy, ziyaretin ardından, Türk savunma sanayisinde örnek alınması gereken pek çok şey bulunduğunu söylemişti.

Ukrayna uçak firması Antonov ile AN-178 uçağının ortak üretimi iki ülke arasındaki güncel konular arasında yer alıyor.

STA İLE 20 MİLYAR DOLAR TİCARET HACMİ HEDEFİ

Erdoğan ve Zelenskiy, iki ülke arasında 2019'da 5 milyar dolar olan ticaret hacmi için önce 10, sonra 20 milyar dolar hedefini koymuş, bu kapsamda liderler 2012'den beri süren STA görüşmelerinin bu sene sonuçlandırılması talimatını vermişti.

Ukrayna Ekonomi Bakan Yardımcısı Taras Kaçka'nın katılımıyla geçen ay Ukrayna ve Türkiye arasındaki STA görüşmeleri tekrar ivme kazanmıştı.

Turizm ise ülkeler arasındaki bir diğer önemli kalem. Türkiye'nin karantina sonrası yurt dışına uçuşları başlattığı ilk ülkelerden biri olan Ukrayna'dan Türkiye'ye 2019'da 1,5 milyon turist geldi.

Salgın nedeniyle bu sene rakam azalmış olmasına rağmen Ukrayna halen Türkiye'ye en fazla turist gönderen ülkelerden biri olmaya devam ediyor.

Öte yandan, Dağlık Karabağ'daki krizin liderlerin gündeminde olması muhtemel. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklediklerini belirtmişti.

Toplantıda Ukrayna'da halen varlığını devam ettirdiği bilinen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanması konusunun da görüşülmesi bekleniyor.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER