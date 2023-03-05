İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'Kılıçdaroğlu' resti sonrası muhalefet karıştı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı "Masa eğer Kemal Bey'in adaylığı konusunda dağılma veya dağılmama noktasında ise bu anlayış yanlıştır. Biz masadan kalkmadık, belki kaldırıldık diyebiliriz" açıklaması yaptı.

MASAYI DAĞITMAK İSTEDİ

İYİ Partili yöneticinin iddialarını CHP'li önemli bir kaynağıma sordum. CHP'li kaynağım, Meral Akşener'in masadan kendisinin kalktığını, üstelik kalkarken de masayı dağıtarak gitmek istediğini söyledi. Akşener'in dayatma açıklamasının gerçekle örtüşmediğini, Kılıçdaroğlu'nun yaklaşık bir yıldır iki belediye başkanına adaylık yolunun kapalı olduğunu net anlattığını ve mutlaka masadaki genel başkanlardan birinin aday olması gerektiğini açıkladığını söyledi. CHP'li kaynağım zehir zemberek konuştu:

Beşli masanın 4.5 saat süren toplantısı sonrası yapılan yazılı açıklamada, Akşener ile ilgili sürece yer verilmedi.

CİDDİ AHLAK SORUNU VAR

"Öncelikle ortada ciddi bir ahlak sorunu olduğunu gördük. Sırtımızı dayadığımız bir partinin genel başkanı, dayadığımız o sırta hançer saplamak istedi. Hem Genel Başkanımızı aday olarak istemediğini açıklıyor, hem de bizim iki belediye başkanımıza açıktan çağrı yaparak partimizi karıştırmak istiyor. Bunu siyasi etiğin neresine koyacağız. Madem öyle çık, "Ben de adayım" de. Buna o zaman kimse kızamazdı. Kaldı ki Akşener bunu 2018'de yaptı ve kimse de tepki göstermedi'

AKŞENER'İ KAPIDA KARŞILADI

Bir süre önce Kılıçdaroğlu'na yönelik sözleri nedeniyle Genel Başkan Yardımcılığndan istifa eden ve dünkü gelişmelerin ardından görevine döndüğü belirtilen Cihan Paçacı, Akşener'i genel merkez kapısında karşıladı.