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29 Kasım 2023 Çarşamba 07:45:00 - Güncelleme:29 Kasım 2023 Çarşamba 07:45:00

İki liselinin son anları

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Trabzon'da dalgalara kapılarak kaybolan 2 lise öğrencisini arama çalışmaları sürüyor. Gençlerin, dalgalara kapılmadan önceki son görüntüleri ortaya çıkarken, ailelerin acı dolu bekleyişi sürüyor.

Trabzon Beşikdüzü Limanı'na fotoğraf çekmek için gelen Beşikdüzü İMKB Fen Lisesi öğrencisi Emir Berke Aşık (16) ve Uğurcan Korkmaz (16) aniden gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığı'na bağlı DEGAK Özel Timi-02 Komutanlığı, deniz polisi ve AFAD ekiplerince arama çalışmalarına başlandı. Hava şartları nedeniyle güçlükle sürdürülen çalışmalar dün de devam etti. 40 kişilik ekiple sürdürülen çalışmalarda dalgıçlar tarafından bölge didik didik aranıyor. Acılı ailelerin ise bekleyişi sürüyor.

Gençlerin dalgalara kapılmadan önceki son görüntüleri uzaktan çekilen bir cep telefonu görüntüsüne yansıdı.

DİDİK DİDİK ARANIYOR

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, arama çalışmalarını inceleyerek, öğrencilerin aileleri ile görüştü. Yıldırım, "Üzgünüz. Ne söylesek boş. Ekiplerimizi seferber ettik. Ümit ediyoruz ki buluruz. Ama burası Karadeniz" dedi.

TCG AKIN 7 KAYIP İÇİN EREĞLİ'DE

Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisi, 19 Kasım'da Karadeniz'de etkili olan fırtına nedeniyle Ereğli Limanı'ndan çıktığı sırada askeri bölgedeki mendireğe çarparak battı. 12 kişilik mürettebattan 5'inin cansız bedenine ulaşıldı, 7 kişi ise 10. günde hâlâ aranıyor. AFAD, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve diğer ekipler, kayıp personeli arama çalışmalarını karadan, denizden ve havadan sürdürüyor. Çalışmalara, TCG Akın arama ve kurtarma gemisi de katılıyor.

56 UÇAK SEFERİ İPTAL

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için yaptığı uyarının ardından, kentin çeşitli noktalarında şiddetli lodos etkisini gösterdi. Pendik'te sahilde bulunan 4 balıkçı teknesi şiddetli rüzgar nedeniyle battı. Oluşan dalgalara dayanamayan bir balıkçı teknesi ise kayalıklara çarparak parçalandı. Büyükçekmece'de dalgalar sahili döverken, açıktaki bir gemi ise zor anlar yaşadı. Şiddetli lodos nedeniyle İstanbul Havalimanı çıkış ve varışlı 56 Türk Hava Yolları seferi ise iptal edildi.

Etiketler : lise zonguldak fırtına
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