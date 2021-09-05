VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Turkcell GranFondo İzmir'de pedallar eğitim için döndü
Başkan Erdoğan açıklayacak! İşte masadaki kritik konular
Yeni kapanma mı geliyor?
AVM'ye girer aşısızlar coplarlar dövüldü
Türkiye'nin hamlesi çılgına çevirdi! Yunan basını yazdı
Modernizasyonu tamamlanıp TSK'ya teslim edildi!
Fukuşima'daki radyoaktif atık su okyanusa dökülecek
İki köy başka ile geçmeye karar verdi! Referandum sonuçlandı
Sipariş verilen yaklaşık 130 bin yemek çöpe gitti
TÜBİTAK'ta bir ilk gerçekleşti: Selçuk Bayraktar gençlere mesajı verdi
Kardeş ülkeden Rusya'ya Karabağ tepkisi: Temasa geçtiler
Dünya TUSAŞ'ı konuşacak! Yeni imzalar atıldı
Uzman isimden "semptom takibi" uyarısı
İran Cumhurbaşkanı Reisi'den müzakere açıklaması
Avrupa'nın hızla sınavı
Toplu taşıma, tedbirlerden ödün vermeden kullanılmalı
PKK kontrolündeki kampta vahşet var
Dünyanın gözü bu tapınakta!
Yeni bir safhaya geçiliyor
Ya PRC ya aşı! İşte 6 Eylül kuralları
İstanbul için saat verildi
Aşk bitti
Tiyatroseverler buluştu
Filenin sultanlarını sahnede alkışlandı
05 Eylül 2021 Pazar 11:13:00 - Güncelleme:05 Eylül 2021 Pazar 11:13:00

İki köy başka ile geçmeye karar verdi! Referandum sonuçlandı

Kaynak: AA

ABONE OL

Gümüşhane'den ayrılıp başka bir ile bağlanmak isteği nedeniyle halk oylaması kararı alınan Günyüzü ve Üçtaş köylerinde yapılan seçimde, vatandaşların çoğu ayrılma yönünde 'evet' oyu kullandı.

Kürtün ilçesine bağlı Günyüzü ve Üçtaş köyleri muhtarlıklarının, Gümüşhane'den ayrılarak sınırları bulunan Giresun'un Doğankent ilçesine bağlanma talepleri üzerine İl İdare Kurulu, 4 Eylül'de ilgili köylerde seçim kararı aldı.

Kararın ardından bugün Üçtaş ve Günyüzü'nde yaşayan vatandaşlar, köylerdeki okullarda kurulan sandıklarda "evet" ve "hayır" pusulalarıyla oy kullandı.

Sabah saatlerinde başlayan ve 17.00'de sona eren oy verme işleminin ardından Günyüzü köyündeki sandıklardan resmi olmayan verilere göre 272 "evet", 196 "hayır" oyu çıkarken 4 oy ise geçersiz sayıldı.

Üçtaş köyünde ise 474 kişi "evet", 33 kişi "hayır" oyu verirken 13 oy geçersiz sayıldı.

Etiketler : GÜMÜŞHANE SEÇİM EVET AYRILMA
Partner oldular

Partner oldular
Günde 50 kez evlenme teklifi alıyor

Günde 50 kez evlenme teklifi alıyor
Aleyna konserde annesi karantinada

Aleyna konserde annesi karantinada
İbrahim'le sadece arkadaşız

İbrahim'le sadece arkadaşız
Çocuklarının annesini kaybetti

Çocuklarının annesini kaybetti
Yeni sezonda ekranda

Yeni sezonda ekranda
Alişan'ın acısını paylaştılar

Alişan'ın acısını paylaştılar
Madencilere tiyatrolu iş güvenliği eğitimi

Madencilere tiyatrolu iş güvenliği eğitimi
Sınav'ın ‘Yalnız Kurt'u

Sınav'ın ‘Yalnız Kurt'u

EN ÇOK OKUNAN HABERLER