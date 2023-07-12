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12 Temmuz 2023 Çarşamba 07:30:00 - Güncelleme:12 Temmuz 2023 Çarşamba 07:30:00

İki kardeşe yuva mutluluğu

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Çocuklarını büyüttükten sonra yeniden bebek özlemi duymalarına rağmen evlat sahibi olamayan Çelik ailesi, 9 yıl önce kimsesiz iki çocuğa yuvalarını açtı. Koruyucu aile olduklarında bir ve üç yaşında olan kardeşleri büyüten aile 'Herkes bu mutluluğu tatmalı' dedi.

Çocuklarını büyüttükten sonra yeniden bebek özlemi duymalarına rağmen evlat sahibi olamayan Çelik ailesi, 9 yıl önce kimsesiz iki çocuğa yuvalarını açtı. Koruyucu aile olduklarında bir ve üç yaşında olan kardeşleri büyüten aile 'Herkes bu mutluluğu tatmalı' dedi.

ANNE BABA SÖZCÜĞÜ DEĞERLİ

Antalya'da yaşayan emekli Osman Çelik ile ev hanımı Hatice Çelik çifti, iki çocuklarını büyüttükten sonra yeniden bebek özlemi duymaya başladı. Yeniden çocuk sahibi olamayınca koruyucu aile olmaya karar verdiler. Tek amaçları bir yetimi, öksüzü anne, baba sözcüğünden mahrum bırakmamak olan çift, koruyucu aile olmak için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne başvurdu. Başvuruları olumlu sonuçlanan çifte, 1 ve 3 yaşında iki kardeşin yuvada bulunduğu bilgisi verildi.

AYRILMALARINA RAZI OLMADILAR

Kardeşlerin birbirlerinden ayrılmalarına gönülleri razı olmayan çift, iki çocuğun da koruyucu ailesi oldu. Anne Çelik, 12 ve 10 yaşına basan çocuklarının kendisine yıllar sonra yeniden annelik mutluluğunu yaşattığını söyledi. Kız çocuk için başvurduklarını ancak "Size iki çocuk vermeye karar verdik" ifadesini duyunca kendilerine şaka yapıldığını sandıklarını belirten Çelik, "İki çocuğun verileceğini rüyamda görmüştüm. Hiç tereddüt etmeden kabul ettik. 9 yıldır çok mutluyuz" dedi.

Şefkatle bağırlarına bastıkları iki kardeşi adeta gözlerinden sakınan çift, 9 yıldır huzurlu ve çocuk sesiyle dolu aile ortamının mutluluğunu yaşıyor.

Anne Hatice Çelik, "Evlatlarımdan daha fazla, koruyucusu olduğum çocuklarıma düşkünüm. Çocuklarım arasında hiç fark yok" dedi.

Etiketler : İki kardeşe yuva mutluluğu Anne Hatice Çelik Osman Çelik
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