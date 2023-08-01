İki ilde düzenlenen operasyonlarda 39 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Sakarya ve Hatay'da düzenlenen operasyonlarda 39 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığı duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından, Sakarya ve Hatay'da düzenlenen operasyonlarda 39 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığı duyurdu.
SAKARYA VE HATAY'DA DÜZENLENEN OPERASYONLARDA 3⃣9⃣ GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ORGANİZATÖRÜ YAKALANDI❗️#Sakarya İl Jandarma Komutanlığımızca yürütülen operasyon kapsamında: #Hendek ilçemiz TEM Otoyolu üzerinde 1⃣'i yabancı uyruklu 1️⃣3⃣ göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı.... pic.twitter.com/kb2r3pzcNm— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 1, 2023
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