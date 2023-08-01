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01 Ağustos 2023 Salı 12:24:00 - Güncelleme:01 Ağustos 2023 Salı 12:24:00

İki ilde düzenlenen operasyonlarda 39 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

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İçişleri Bakanı Yerlikaya, Sakarya ve Hatay'da düzenlenen operasyonlarda 39 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığı duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından, Sakarya ve Hatay'da düzenlenen operasyonlarda 39 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığı duyurdu.

Etiketler : ali yerlikaya sakarya hatay operasyon göçmen kaçakçılığı
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