İki ilde daha maske zorunluluğu geldi

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun, 1 Temmuz'da Vali İdris Akbıyık başkanlığında toplanarak bazı kararlar aldığı belirtildi.



Koronavirüs salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına, kişiler arası mesafe ve kişisel temizlik kurallarına riayet etmenin yanı sıra maske kullanımının da son derece önem taşıdığı belirtilen açıklamada, şunlar aktarıldı:

''Alınan tedbirler, virüsün yayılma ve bulaşma hızının azalması, vaka artış hızının düşüşe geçmesi yönünde kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda, kontrollü normalleşme sürecine geçilmiştir. Bu süreçte özellikle sosyal mesafeye uyma ve maske kullanımı konusunda gereken hassasiyet gösterilmediği takdirde, hastalığın bulaşma riskinin artabileceği kanaati oluştuğundan, bazı ek tedbirlerin alınmasının uygun olacağı değerlendirilmiş olup, bu kapsamda, 1.04.2020 tarih, 2020/04/03 no ve 19.06.2020 tarih, 2020/06/22 nolu Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarıyla daha önceden market, toplu olarak çalışılan iş yerleri, ticari taksiler ve toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğu getirilmiştir.

MANİSA'DA DA KARAR ALINDI

Manisa Valiliği'nden yapılan açıklamada ise “İlimiz Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 14.05.2020 tarihli ve 2020/48 sayılı kararı ile ilimizin belirli bölgeleri için maske takma zorunluğu getirilmişti. Ancak virüsün yayılım hızında olumlu bir değişiklik yaşanmaması nedeniyle ilimiz genelinde 04.07.2020 tarihi ve saat 00.01 itibariyle ağız ve burun kısmının tam kapatılacak şekilde maske takma zorunluluğunun getirilmesine, sosyal mesafe kuralına uygun olarak hareket edilmesine; normal hayatın akışı içerisinde yapılması zorunlu olan, arazide operasyonel faaliyet gösteren kolluk kuvvetleri, arama tarama faaliyetleri yürüten askeri ve kolluk personeli, tarım ve inşaat ile ilgili faaliyetlerde bulunanların istisna kapsamında sayılmasın karar verilmiştir” denildi.