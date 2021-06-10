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İki doz aşı olanlar TBMM'yi ziyaret edebilecek
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10 Haziran 2021 Perşembe 18:12:00 - Güncelleme:10 Haziran 2021 Perşembe 18:12:00

İki doz aşı olanlar TBMM'yi ziyaret edebilecek

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Her iki koronavirüs aşısını olanlar, TBMM yerleşkesine 14-30 Haziran'da ziyaretçi olarak girebilecek.

TBMM Başkanlığından yapılan duyuruya göre, her iki KOVID-19 aşısını olan vatandaşların, TBMM yerleşkesi ve eklentisine, 14-30 Haziran'da ziyaretçi olarak kabulüne karar verildi.

Aşı olmayanlar için 14-30 Haziran'da, Genel Kurul çalışmalarının yapıldığı günlerde, ziyaretçi kabulü yapılmaması kararı alındı.

TBMM yerleşkesine, 13 Mart 2020'den bu yana COVID-19 ile mücadele önlemleri kapsamında, grup toplantıları da dahil ziyaretçi kabul edilmiyordu.

Etiketler : TBMM Aşı koronavirüs aşısı
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