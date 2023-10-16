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16 Ekim 2023 Pazartesi 09:17:00 - Güncelleme:16 Ekim 2023 Pazartesi 09:17:00

İki ayrı suç örgütüne 'Kafes' operasyonu: 13 tutuklama

Kaynak: TRT Haber

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İki ilde eş zamanlı yapılan 'Kafes' operasyonu kapsamında 2 ayrı suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 39 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sinop ve İstanbul'da 'Kafes' operasyonları kapsamında 'Uzuner' ve 'Pelit Çetesi' olarak bilinen 2 ayrı suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.

Yerlikaya'nın yaptığı açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Sinop İl J.K.lığı tarafından Uzuner olarak bilinen, liderliğini Necati Kerim Uzuner'in yaptığı ve 8 suç örgütü yöneticisinin olduğu Organize Suç Örgütü üyelerine yönelik operasyon düzenlendi.

Şüphelileri yakalamak için Sinop, Trabzon ve İstanbul olmak üzere 3 ilimizde 14 şüpheliye eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Vatandaşları bankaların müşteri hizmetleri numarasına benzer numaralardan aradıkları ve kendilerini müşteri temsilcisi gibi tanıtarak dolandıkları, elde ettiği paraları ise kripto paraya çevirdirdikleri tespit edildi.

Operasyonda 40 milyon Türk Lirası tutarında işlem hacmi olduğu tespit edilen 8 şüpheliye ait toplam 153 banka hesabına mahkeme tarafından el konuldu.

25 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca Pelit Çetesi olarak bilinen, liderliğini Rıfat Albayrak'ın yaptığı organize Suç Örgütü üyelerine yönelik de operasyon düzenlendi.

Ormanlık alanlarda kesim yapmak suretiyle açtıkları arazileri usulsüz şekilde düzenlenen belgelerle vatandaşlara satarak, Rüşvet, Nitelikli Dolandırıcılık ve Orman Kanununa Muhalefet suçlarını örgütlü olarak işlediği tespit edilen 25 şüpheliye eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Adli işlemleri devam ediyor.

Operasyonlar neticesinde, 15 adet ruhsatsız tabanca, suçtan elde edildiği değerlendirilen çok sayıda altın, yüksek miktarda döviz ve para ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya paylaşımına, "Operasyonları düzenleyen kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Aziz Milletimizin duaları sizlerle. Çetelerin çetelesini tutuyoruz. Hiçbiri yüce Türk adaletinden kaçamayacak" ifadelerini kullandı.

Etiketler : ali yerlikaya kafes operasyonu suç örgütü
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