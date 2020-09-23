  • BIST
    1102.19
  • Dolar
    7,6862
  • Euro
    8,9897
  • Altın
    464,2470
İstanbul
16 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Rus muhalif lider Aleksey Navalni taburcu edildi
KPSS sonuçları bekleniyor! Ne zaman açıklanacak?
Başkan Erdoğan'a teşekkür etti: Sesini bir kez daha yükselttiği için takdir ediyorum
Başkan Erdoğan'ın konferans önerisine destek: Olumlu bir çağrıdır, katılmaya hazırız
Yemen'de siviller bombalandı: 16 yaralı
ABD'den Çin'e çok sert yanıt: Çin'den daha büyük bir kabadayı yoktur
Meteoroloji'den 8 ilimize yağış uyarısı! İşte son hava durumu tahmini
Yemen hükümeti: Şikarçi'nin açıklaması, İran'ın Husi darbesine verdiği desteğin itirafıdır
Rusya Devlet Başkanı Putin'den BM personeline ücretsiz koronavirüs aşısı sözü
Cavani, Fenerbahçe'nin tapusunu istedi!
Doğu Akdeniz'de sıcak gelişme: 6 ülke birleşip anlaşma imzaladı
Bakan Pekcan'dan ABD ile ticaret açıklaması
Motorine indirim geliyor
Facebook, siyasi içerikli bazı hesapları kapattı
Benzinden sonra motorine de 11 kuruşluk indirim geliyor
Binbaşı Ercan Kurt'un katili Amanoslar'da öldürüldü
Bu bir devrim! İkinci baro bugün kuruluyor
AK Parti'den öğrencilere tablet müjdesi
Türkiye 54 ülke arasında birinci! İngilizlerin hayali olduk
Fransız basını Başkan Erdoğan-Macron görüşmesini böyle gördü
Türkiye ilk kez atamıştı: Sinan Yeşildağ görevine başladı
Güney Çin Denizi'nde sular durulmuyor! ABD ordusunun sivil havacılık kodu hileleri
ABD'den Çin'e karşı bir adım daha! "Uygur Zorunlu İşçiliği Engelleme Tasarısı" onaylandı
İlk kez duyan Fatma'nın sevinci ağlattı
23 Eylül 2020 Çarşamba 09:12:00 - Güncelleme:23 Eylül 2020 Çarşamba 09:19:00

İki askeri kaçırıp HDP'lilere teslim ederek şov yapmıştı: Binbaşı Ercan Kurt'un katili terörist öldürüldü

ABONE OL

Hatay'ın Amanos Dağlarında önceki gün 3'ü de 500 bin liralık Gri listede aranırken öldürülen ve İçişleri Bakanlığınca dün kimlikleri açıklanan teröristlerin sözde Amanoslar sahasına bağlı üst düzey teröristler oldukları belirlendi. Lice'de 2012'de mayınlı tuzakla şehit edilen Binbaşı Ercan Kurt'un katili olan terörist Şefik Körman, Amanoslar'da SİHA destekli operasyonla öldürüldü. Şehidin ailesi, “Yüreğimize su serpildi” dedi.

Hatay'ın Amanos Dağlarında önceki gün 3'ü de 500 bin liralık Gri listede aranırken öldürülen ve İçişleri Bakanlığınca dün kimlikleri açıklanan teröristlerin sözde Amanoslar sahasına bağlı üst düzey teröristler oldukları belirlendi. Teröristlerin Adıyaman'ın Gölbaşı İlçesi kırsalındaki operasyonlar nedeniyle bir süre önce Kahramanmaraş'a oradan da Hatay kırsalına sızdıkları belirlendi. Yıldırım-5 operasyonu kapsamında 1448 güvenlik görevlisinin katılımıyla hava destekli operasyon başlatıldı. Teröristlerin Amanos kırsalında barındıkları nokta tespit edilince bölgeye SİHA ve Atak taarruz helikopterleri sevk edildi. Hava destekli operasyonda 3 terörist silah ve mühimmatlarıyla birlikte ölü ele geçirildi.

Teröristlerin gri kategoride aranan 'Ali Norşin' kod adlı Şefik Körman, Cihan Erbaş ile Serhat Aykul olduğu belirlendi. Terörist Körman 2011-2015 yıllarında Diyarbakır'ın Lice, Hani, Dicle ilçeleri kırsalında çok sayıda kanlı saldırının faili olmaktan aranıyordu. Hakkında Diyarbakır Başsavcılığınca yakalama kararı bulunan Körman, 2 Haziran 2012'de Lice-Bingöl karayolunu keserek İngiliz vatandaşı Japon uyruklu James Masami adlı turisti kaçırmış, turistin kurtarılması için operasyona çıkan güvenlik güçlerine de uzaktan kumandalı mayınlı tuzak kurup Lice İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ercan Kurt ile uzman çavuş Abdullah Açıcı'yı şehit etmişti.

'YILLARDIR İÇİMİZ YANIYORDU YÜREĞİMİZE SU SERPİLDİ'

Şehit Binbaşı Ercan Kurt'un Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Terzialan beldesinde yaşayan annesi Zehra (80) ve babası Ahmet(82) oğullarını şehit eden teröristin öldürülmesiyle ilgili Sabah'a konuştu. Anne Zehra Kurt, "Benim dedem Çanakkale şehididir. Dedem Aliş Karabıyık şehit olduğunda annem 40 günlük bebeymiş. Ben şehit torunu olarak dünyaya geldim. Ercanımın da arkasında 2 tane küçük yavrusu kaldı. Ben şehit anası olarak öleceğim. Allah devlete, millete, ordumuza zeval vermesin. Yiğidimin katillerinden birinin daha öldürüldüğünü öğrendim. Çok sevindim" dedi. Baba Ahmet Kurt ise, "Allah Mehmetçiklerimize güç ve kuvvet versin. Yıllardır içimiz yanıyordu, şimdi az da olsa yüreğimize su serpildi" diye konuştu.

KAÇIRIP BULDAN'A TESLİM ETTİ

Diyarbakır-Bingöl karayolunu 26 Nisan 2014'te kesen terörist Körman, Bingöl 5. Komando Taburu'nda görevli uzman çavuşlar Mehmet Calban ve Hasan Demircan'ı kaçırdı. Askerleri 4 gün alıkoyan terörist daha sonra HDP eş başkanı Pervin Buldan ile milletvekili İdris Baluken'i dağa çağırıp teslim etmişti. Askerlerin teşhis ettiği Körman hakkında dava açılıp, yakalama kararı çıkarılmıştı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER