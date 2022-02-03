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03 Şubat 2022 Perşembe 01:00:00 - Güncelleme:03 Şubat 2022 Perşembe 01:00:00

IKBY Hükümet Sözcüsü: Türkiye'nin operasyonlarının sebebi PKK'nın Irak'taki illegal varlığıdır

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Adil, IKBY Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklama yaptı.

Türkiye'nin bölgedeki operasyonlarının, PKK'nın yasa dışı varlığı nedeniyle olduğunu söyleyen Adil, "PKK ne Kürdistan Bölgesi'ni, ne Hükümetini, ne de otoritesini kabul etmektedir." dedi.

"PKK, Sincar ve Kandil'de ne yapıyor?" diyen Adil, şunları söyledi:

"PKK, Kürdistan (IKBY) halkını çok zor bir duruma sokmuştur. Bu yüzden yüzlerce köy boşaltılmış, halk evsiz kalmıştır. Bu süreçte zarar gören Kürdistan bölgesi olmuştur. Bu yüzden PKK'nın amacı Kürdistan Bölgesini zayıflatmaktır."

Etiketler : ıkby türkiye operasyon pkk kürdistan ırak
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