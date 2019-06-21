IKBY Başkanı Barzani Bağdat'ta Irak Başbakanı ile görüştü

Irak Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Abdulmehdi, IKBY Başkanlığına seçilmesi dolayısıyla Barzani'yi tebrik ederek, ilk resmi ziyaretini Bağdat'a yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Görüşmede Abdulmehdi, tüm Irak halkının ortak çıkarlarının korunması için toprak bütünlüğü ve iş birliğinin önemini vurguladı.

Sorunların çözümü ve ihtilafların giderilmesi için tek ekip olarak çalışmanın önemini vurgulayan Abdulmehdi, ihtilaflı dosyaların Federal Anayasa'ya bağlı kalınarak görüşülmesi ve çözülmesi yönünde somut adımların atılması için ortak komisyon kurulması gerektiğini ifade etti.

IKBY Başkanı Neçirvan Barzani de federal Irak'ın başkentinin Bağdat olduğunu vurgulamak için ilk ziyaretini buraya gerçekleştirdiğini söyledi.

Barzani ayrıca Bağdat'ı kendileri, bölgedeki liderler ve Kürt halkı için stratejik derinlikleri olarak gördüklerini belirtti.

IKBY Meclisi tarafından bölgesel başkan seçildikten sonra ilk resmi ziyaretini Bağdat'a gerçekleştiren Barzani, dün Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile de bir araya gelmişti.

(AA)