İhtiyaç sahiplerine doğal gaz yardımı için başvurular bugün başlayacak

Bakanlık tarafından ihtiyaç sahibi hanelere kömür yardımının yanı sıra doğal gaz yardımı da yapılmasına yönelik başvurular bugünden itibaren başlayacak.

Doğal gaz desteğinden yararlanmak isteyen haneler, e-Devlet üzerinden başvuru yapabilecek.

Ödemeler, mart ayının ikinci haftasından sonra başlayacak. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarının kriterlerine uyan 4 milyon hane için verilecek destek tutarı, hane başına yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında değişiklik gösterecek. Kronik hastaların ve yaşam destek cihazlarına bağlı hayatını sürdürenlerin bulunduğu haneler için bu rakama yüzde 5 ilave yapılacak.

Doğal gaz ödemeleri, mart ve ekim olmak üzere yılda iki kez gerçekleştirilecek.

Başvuru sonucu hak sahibi durumunda olan kişiler PTT'ye doğal gaz faturalarını ibraz ederek destekten yararlanacak.

YARDIM MİKTARI ISIL DEĞERLERLE OLUŞTURULAN ENDEKSE GÖRE BELİRLENDİ

Yardım miktarı belirlenmeden önce Bakanlık bünyesinde oluşturulan ekiplerce, Türkiye genelinde doğal gaz altyapısı olup kömür desteğinden yararlanan hanelerin talepleri alındı. Buna ek olarak doğal gaz desteğinin hangi koşullar baz alınarak sağlanabileceğine ilişkin çalışmalar yürütüldü.

Bakanlıkça, bu kapsamda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı başta olmak üzere paydaş kurumlarla birlikte detaylı bir çalışma yürütüldü. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin her bölgesinin farklı iklim koşullarına sahip olduğunu göz önünde bulundurarak, bölgelerin ısıl değerlerine göre endeks geliştirdi.

Endeks, tüm ilçelerin Meteoroloji Genel Müdürlüğünden her bir ölçüm noktası için saatlik bazda son 4 yıllık sıcaklık verilerinin uluslararası yöntemlerle değerlendirilmesiyle oluşturuldu, bölgelere verilecek destek tutarı saptandı.