İHH, 3 bin 359 kişilik ekibiyle deprem bölgelerinde

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde 1447 kişiden oluşan 65 arama kurtarma ekibi, 184 koordinasyon görevlisi ve 1728 kişilik acil yardım dağıtım ekibiyle yardım çalışmalarını sürdürüyor.

İHH'den yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Depremin ilk saatlerinden itibaren deprem bölgelerinde arama kurtarma faaliyetlerine katılan İHH, 1447 kişiden oluşan 65 arama kurtarma ekibi ve 2 arama kurtarma köpeği ile çalışmalarını sürdürüyor. İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, İHH Yönetim Kurulu üyeleri ve 184 koordinasyon görevlisi de vakfın illerdeki çalışmalarını koordine etmek üzere bölgede bulunuyor.

Toplam 3 bin 359 kişilik ekibiyle deprem bölgelerinde bulunan İHH'nın arama kurtarma ekipleri, depremin ilk gününden şu ana kadar yüzlerce kişiyi enkazdan kurtardı.

364 bin 850 kişiye sıcak yemek dağıtıldı

İHH ayrıca 1728 kişiden oluşan acil yardım dağıtım ekibiyle gıda, barınma ve giyecek gibi birçok alanda deprem bölgesine yardımlar ulaştırıyor. Vakıf, şu ana kadar bölgedeki 364 bin 850 kişiye sıcak yemek dağıttı. 2 mobil aşevi de depremden etkilenen vatandaşlara yemek dağıtımına devam ediyor.

Ayrıca gıda, bot, mont, çocuk bezi, un, su gibi ürünlerin bulunduğu 166 tır, depremden etkilenen illere gönderildi.

482 bin 291 ekmek ulaştırıldı

İHH, depremden etkilenen bölgelerde depremzedelere 3 bin 633 battaniye, 1568 çocuk ve yetişkin montu dağıttı. Bölgeye, 597 sünger yatak götüren vakıf, 31 barınma çadırı ile 2 sağlık çadırı kurdu.

Ayrıca İHH, bölgeye 482 bin 291 ekmek, 6 bin 959 koli su, 3 bin 469 kumanya paketi, 9 bin 765 paket hijyen malzemesi, 2 bin 169 koli muhtelif gıda, 5 bin 38 konserve gıda ve 1,4 ton patates ulaştırdı.

"Bütün zorlukları beraber olarak aşıyor olacağız"

İHH Mütevelli Heyeti Başkanvekili Hüseyin Oruç, "30 yılık İHH tarihinin en büyük felaketini yaşıyoruz. Marmara depremini gördük. Pakistan'ı gördük. Endonezya'yı gördük. Japonya'yı gördük. Dünyanın dört bir tarafında depremler, sel felaketleri gördük. Bu boyutta, bu büyüklükte bir felaketle daha önce karşılaşmadık." ifadelerini kullandı.

İlk andan itibaren arama kurtarma ekipleriyle arazide olduklarını aktaran Oruç, ekiplerin bütün güçleriyle çalıştıklarını, çaresizliklerin içerisinde arama kurtarma ekiplerinin çare olduğunu, binlerce insanın binaların altından çıkartılmasına vesile olduklarını belirtti.

Arama kurtarma ekiplerine teşekkür eden Oruç, şunları kaydetti:

"Umutların bittiği yerde çıkardığınız her beden bütün Türkiye'ye yeniden umut oldu. Hepimize umut oldu. Herkesin çalışma şevkini artırdı. Ama asıl önemlisi de biraz önce bir küçük çocuğun çıkarılma görüntüsü vardı. Ambulansın içerisinde çocuk 'Hepinizden Allah razı olsun.' dedi. Bu 'Allah razı olsun.' bütün hepimize geldi. Bundan dolayı inşallah çocuğumuzun söylediği gibi Rabb'imizin razı olduğu işler yapmışızdır. Kurtarmanın son zamanına geldik belki ama hala umut var. Bir insanı kurtarmak bütün insanları kurtarmak gibi. Rabb'im inşallah hepimize, hepinize bunu da nasip eder diye dua ediyoruz. İnşallah bütün zorlukları beraber olarak aşıyor olacağız."