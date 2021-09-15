İhaleyi 'kanka' aldı, otobüsü vatandaş itti

İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, İETT araçlarının neden sürekli arızalanıp yolda kaldığını, İBB Meclisi'nin Eylül Oturumu'nda anlattı. Toplantıya İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başkanlık yapacağının açıklandığını, ancak İmamoğlu'nun gelmediğini hatırlatan Göksu, "İETT'nin nasıl yolsuzluğa batırıldığını anlatacağımızı bildiği için toplantıya gelmedi" dedi.

EN GENÇ FİLO NASIL DURDU

İETT otobüslerinin yolda kalmasına belediye yönetiminin sessiz kaldığını, reklam ajansından 'bahane' üretmesinin istendiğini belirten Göksu, ajansın da 'araçlarımız eski' bahanesine sarıldığını hatırlattı. Göksu, "Oysa İETT'nin internet sitesi ne diyor? Avrupa'nın en genç toplu ulaşım filosu İstanbul'da diyor. New York'un araç yaş ortalaması 9.1, İstanbul'un 5.8... Avrupa'nın en genç filosunu alıp yolda tökezletmişsiniz" diye konuştu.

Sarıyer'de geçen temmuz ayında arızalanan İETT otobüsünü yolcular itmek zorunda kalmıştı.

2 MİLYARLIK İHALE 'KANKA'YA

Göksu, araçların neden yolda kaldığını da şöyle anlattı: "Araçlara bakım yapamaz, filoyu doğru yönetmezseniz otobüsleriniz yolda kalır. Araştırdık, araçların şanzımanının arasına 'kankalık' girmiş. Özgür Karabat girmiş. Bizim dönemimizde her garaj ayrı ayrı ihale edilirken, CHP döneminde bütün bakımları bir firma almış. O kadar yetenekli bir firma ki, bütün maliyetlerde yaklaşık değeri doğru bilmiş. Ama arabayı tamir etmeyi bilememiş."

"Peki bu bir yılda 2 milyarlık ihale alan firma, düne kadar hiç olmayan bir firma kim? Baktık ki arkadaş, başkanın kankası. 14 ihale yapılmış, 7'si pazalık usulüyle, 7'si açık. Bütün ihalelere ne hikmetse 5 firma çağrılmış, 4'ü teşekkür atmış, hep (CHP'li) Özgür Karabat'ın mali müşavir olduğu firmalar kazanmış. 500 küsur milyonluk bir ihalede kırım (indirim) sıfır nokta sıfır bilmem kaç..."

MERCEDES'E 'YETERSİZ' DEDİLER

"Daha ilginci, bu ihalelerden birine otobüsleri üreten Mercedes de girmek istedi. Mercedes'e ne dediler biliyor musunuz? 'Sen yetersizsin, ihaleye giremezsin' dediler. Mercedes de 30 sayfalık savunma yaptı, 'otobüslerin yolda kalacak' diye uyardı. Ve şimdi İBB yolda kalıyor." Göksu, İETT'deki usulsüzlükler hakkında araştırma komisyonu kurulmasını isteyeceklerini duyurdu.

TEMSİL 'İSRAFI' İKİ KAT ARTTI

İBB'deki savurganlık ve israfa da işaret eden Göksu, 'temsil ve ağırlama gideri' adı altında yapılan harcamaların yüzde 104 artırıldığını buna karşılık sağlık çalışanlarının toplu taşıma araçlarını ve İSPARK'ı ücretsiz kullanma sürelerini 31 Aralık 2021'e kadar uzatma kararının İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından veto edildiğini açıkladı. Göksu, "Onu bırakın, sadece bir saatliğine tenis oynamak için Haliç'in ortasına inşa ettiğiniz kortun maliyeti bile bununla kıyaslanamaz" dedi.

İBB'deki CHP yönetimini Recaizade Mahmut Ekrem'in Araba Sevdası romanındaki Bihruz karakterine benzeten Göksu, "Bihruz baba mirasını lüks arabalarla hava atmak için harcıyor. Bunlar da eskiden gelen mirasla şov yapıyorlar. Asıl gülünç tarafı, düz yolda otobüsü yürütemeyen adam, gemileri karadan yürüten Fatih'e benzetiliyor" diye konuştu.

İmamoğlu, 19 Kasım 2019'da Bursa'da üretilen yerli metrobüsün test sürüşüne Özgür Karabat'la katılmıştı.

İSPARK 100 MİLYON LİRA ZARARA UĞRATILDI

İBB AK Parti Grup Başkanı ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, İBB'nin yönetim anlayışı sebebiyle İSPARK'ın da 100 milyon lira zararda olduğunu dile getirdi. Esenler'deki İSPARK'ın kapatılma gerekçesini anlatan Göksu, şunları kaydetti: "İSPARK'la alakası olmayan bir İBB daire başkanı tamamen şahsi kaprisi sebebiyle İSPARK'a ait bir otoparkı, 'Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz, kapattım burayı' diyerek gerçekten kapatıyor ve aynı gün bariyerleri söktürüyor. Bir gün sonra bariyerleri yerine taktırıp otoparkı açıyor. Bu kadar keyfi yönetilen şirket batmaz mı?" Göksu, İSKİ için de 2019'a kadar banka kredisi olmayan kurum için 4,3 milyar lira borçlanma yetkisi istendiğini söyledi. Göksu, sağlık çalışanlarının toplu ulaşım araçları ve İSPARK'lardan 31 Aralık 2021'e kadar ücretsiz yararlanma hakkının İBB Başkanı İmamoğlu tarafından veto edildiğini bildirdi.

İBB'YE ÇİÇEKÇİ PROTESTOSU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İstanbul'da faaliyet gösteren çiçekçilerin Alibeyköy'de bulunan, mezat ve seralarının olduğu alandan çıkartmak istemesi üzerine, kooperatif önünde bulunan çiçekçiler İBB'yi alkışlarla protesto etti.