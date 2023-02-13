İHA'lar "asrın felaketi"nin yaşandığı bölgede
Kaynak: AA
İnsansız hava araçlarının gözü "asrın felaketi"nin yaşandığı bölgede. Bayraktar AKINCI ve Bayraktar TB2 İHA'lar bölgede toplam bin 215 saat görev uçuşu yaptı.
Baykar, depremin gerçekleştiği ilk günden itibaren Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve İçişleri Bakanlığı envanterindeki Bayraktar AKINCI ve Bayraktar TB2 İHA'ların toplam 1.215 saat 58 dakika uçuş görevi icra ettiğini bildirdi.
Baykar'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Depremin gerçekleştiği ilk günden itibaren Türk Silahlı Kuvvetleri ve İçişleri Bakanlığı envanterindeki Bayraktar #AKINCI ve #Bayraktar TB2 İHA'larımız toplam 1.215 saat 58 dakika uçuş görevi icra ettiler. Milletimiz için varız, milletimizin yanındayız." ifadeleri kullanıldı.
9 Bayraktar AKINCI, 35 Bayraktar TB2 (3'ü hızlı haritalama podlu) depremin hemen ardından bugüne kadar toplam 1.215 saat 58 dakika görev uçuşu gerçekleştirdi.
- İHA'lar "asrın felaketi"nin yaşandığı bölgede
- Başkan Erdoğan, tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti
- Başkan Erdoğan'dan Kahramanmaraş mesajı
- Bakan Kirişci, hasarlı binalarla ilgili son durumu paylaştı
- Kosovalı ekipler, enkaz altında kalan iki kişiyi 162 saat sonra kurtardı
- 163 şüphelinin yıkılan binalarda sorumluluğu tespit edildi