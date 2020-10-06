İHA ve SİHA'larla ilgili flaş gelişme... Kameraların seri üretimi artırılıyor
Kaynak: Akşam
Savunma Sanayi Başkanı Demir açıkladı... ASELSAN, İHA ve SİHA'larımızda kullanılan kameraların seri üretiminin artırıldığını duyurdu.
İHA-SİHA kameralarının seri üretiminin artırıldığı duyuruldu.
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Kritik teknolojilerde tam bağımsızlık hedefimizde de yer alan, ASELSAN’ın ürettiği İHA-SİHA kameralarının seri üretimini artırıyor, geliştirme projelerimizi de hızlandırıyoruz." diyerek duyurdu.
Bayraktar TB2 ve ANKA İHA ve SİHA’larımız görevlerini icra etmeyi sürdürecek, savunma sanayiimiz yoluna güçlenerek devam edecektir.
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