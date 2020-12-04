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İHA AR-GE Merkezini görüntüleyen 2'si Rus 3 kişi gözaltına alındı
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04 Aralık 2020 Cuma 22:08:00 - Güncelleme:04 Aralık 2020 Cuma 22:09:00

İHA AR-GE Merkezini görüntüleyen 2'si Rus 3 kişi gözaltına alındı

Kaynak: DHA

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İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, İstanbul'da bulunan İnsansız Hava Aracı(İHA) AR-GE Merkezi'nin bulunduğu alanı izinsiz bir şekilde görüntüledikleri belirlenen 2'si Rusya uyruklu 3 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Olayla ilgili yapılan soruşturma detaylarının daha sonra açıklanacağı belirtildi.

Valilikten yapılan açıklama şöyle:

"İlimizdeki İnsansız Hava Aracı(İHA) AR-GE Merkezinin bulunduğu ve fotoğraf/video çekiminin izne tabi olduğu bölgede, izinsiz görüntü çektikleri tespit edilen Rusya uyruklu I.M. ve A.P. ile Türk Vatandaşı A.Ç.K. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce 03.12.2020 Perşembe günü saat 10.30 sıralarında gözaltına alınmıştır. Şahıslar hakkında başlatılan soruşturma devam etmektedir. Gözaltı süresi Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla 3 gün uzatılmıştır."

Olaya ilişkin soruşturma detaylarının daha sonra açıklanacağı ifade edildi.

Etiketler : istanbul valilik emniyet
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