İğrençlikte sınır tanımadı: Bakanlık harekete geçti!
Kaynak: IHA
Bir sosyal medya kullanıcısının çıplak bir şekilde zeytin tankının içine girerek insan sağlığını hiçe sayması, sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Tarım ve Orman Bakanlığı, yaptığı açıklamada, infiale neden olan 'iğrenç' görüntüler için inceleme başlatıldığını açıkladı.
Sosyal medya platformu Tiktok'ta yayınlanan ve Manisa'da olduğu iddia edilen bir tesiste çıplak zeytin havuzuna girme videosu tepkilere neden oldu.BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ
Manisa'daki bir zeytin işletmesinde çekildiği iddia edilen videoda çıplak şekilde zeytin havuzuna giren bir kişinin insan sağlığına uygunsuz bir şekilde zeytinleri sepetlediği görülüyor. Videonun sosyal medyada yayılmasının ardından Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamada "Sosyal medyada paylaşılan, salamura zeytinin gıda güvenilirliği ve insan sağlığına uygunsuz şekilde sepetlenmesine dair görüntülerle ilgili Bakanlığımız tarafından inceleme başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.
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