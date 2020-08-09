09 Ağustos 2020 Pazar 14:20:00 - Güncelleme:09 Ağustos 2020 Pazar 14:49:00
Iğdır'da askeri araç devrildi: 6 asker hafif yaralandı
Kaynak: AA
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Iğdır'da askeri aracın devrilmesi sonucu 6 asker hafif yaralandı.
Türkiye-Ermenistan sınırında devriye faaliyeti sürdüren Iğdır 5. Hudut Alay Komutanlığına ait pikap, Aşağı Çiftlik köyü yakınlarında devrildi.
Kazada araçtaki 6 asker yaralandı.
Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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